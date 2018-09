Genoa-Bologna | Perinetti svela due retroscena su Destro e Inzaghi

Esclusiva CalcioWeb – Bologna e Genoa guardano al mercato svincolati : ecco l’obiettivo : 1/10 Fofana (LaPresse/Valter Parisotto) ...

Serie A - è il momento dei primi bilanci : i top ed i flop - Genoa e Bologna nei guai mentre Parma - Samp e Torino possono sorridere : Sono andate in scena le prime 10 giornate del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. L’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, tre vittorie consecutive per i bianconeri, alle spalle la sorpresa Sassuolo che adesso si prepara per il big match proprio contro la Juventus dopo la sosta. Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la ...

Genoa vs Bologna : scatta l’asta per Montolivo : Riccardo Montolivo vicinissimo all’addio al Milan, il centrocampista è richiesto da diversi club del nostro campionato, Genoa e Bologna in pole Genoa e Bologna sono alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alle rispettive rose ed avrebbero individuato l’uomo giusto in Riccardo Montolivo. Il calciatore è in uscita dal Milan, dopo non essere stato convocato per la tournèe americana da Gennaro Gattuso. I suoi agenti stanno ...

Ritiri Serie A/ Bologna - Genoa - Sassuolo - Torino e Udinese : raduno per 5 oggi (6 luglio) : Ritiri Serie A. Comincia la stagione di Bologna, Genoa, Sassuolo, Torino e Udinese: raduno per ben cinque squadre del massimo campionato oggi (6 luglio)(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:42:00 GMT)