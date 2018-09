“Genitori infami” 3 figli morti in 16 mesi | per colpa loro Fuori da ogni umanità Una

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 settembre 2018) Adesso arriva il pentimento e giurano di aver fatto un madornale errore. Questa storia, però, ha dei contorni agghiaccianti che lasciano esterrefatti e senza parole. Una coppia di genitori, nello spazio di sedici, ha avuto l’abilità di far morire ben tre. Steven Burke e Margaret Atherton, rispettivamente 29 e 36 anni, durante larelazione hanno avuto otto bambini. L’ultima vittima è Savannah, una bimba di sole 10 settimane. Prima di lei altri due ‘fratellini’ sono passati a miglior vita: Jackson, di soli 3 giorni, e Leyton di un anno e mezzo. Entrambiper malnutrizione (il primo) e percosse (il secondo). E adesso, come riporta il The Sun, la mamma è stata mandata via dal vicinato: a Wigan lei non può più avvicinarsi. Eppure lei prova a giustificarsi e spiega che si è trattato ‘solo’ di un maledetto errore. ( ...