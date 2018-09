Gattuso ha ragione su Biglia | è fondamentale per il Milan

milanworld

(Di venerdì 7 settembre 2018)lo aveva detto: Lucasè un giocatoreper questo. Nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma, il tecnicoista era stato chiaro, difendendo il centrocampista argentino dalle critiche piovutegli addosso dopo l’amara sconfitta di Napoli., quanti recuperi contro la Roma… E i fatti sembrano aver dato– almeno per il momento – a Ringhio. Nel match contro i giallorossiè stato uno dei giocatori più cercati dai propri compagni di squadra e si è saputo rendere utilissimo anche in fase di ripiegamento. Secondo una statistica riportata da La Gazzetta dello Sport, sono stati 55 i passaggi riusciti dell’argentino e ben 9 palloni recuperati. Pur non avendo sfornato alcun assist, il suo apporto è stato decisivo ai fini della vittoria delripone molta fiducia ine crede realmente ...