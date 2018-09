Gadget Ifa 2018 | tutti i robot più sorprendenti

gqitalia

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sì certo, i nuovi smartphone. Anche se ce ne sono sempre di meno perché i grandi brand preferiscono propri eventi ad hoc per il lancio dei modelli di punta. Sì certo, le cucine del futuro, gli elettrodomestici che ormai fanno di tutto, dialoganti con l’intero ecosistema casalingo. Sì certo, i tv sempre più spaziali.Tuttavia le grandi e caotiche fiere come la Internationale Funkausstellung Berlin, una delle più antiche organizzata fin dal 1924, servono a fare un po’ di fantascienza prêt-à-porter. Quale mezzo migliore se non osservando i, intesi in senso lato, che da qualche anno stanno colonizzando queste esposizioni? LG CLOi SuitBot Non solo quelli che da tempo ci deliziano ballando all’unisono in esilaranti coreografie da cartoon, tipo i teneri giocattolini programmabili Alpha 1S della Ubitech, quanto quelli che stanno già entrando nelle nostre case – come gli aspirapolvere ...