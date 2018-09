Fratelli di Crozza 2018 2019 | quando inizia

superguidatv

(Di venerdì 7 settembre 2018) Al via la nuova edizione didi, lo spettacolo televisivo con protagonsita l’unico ed inimitabile Maurizio: eccoin tv Mauriziotorna protagonista sul NOVE con una nuova ed esilarante edizione di “di“. Il marchio di fabbrica del programma televisivo, in partenza suo sul canale generalista del gruppo Discovery Italia, è l’indiscutibile talento dell’artista genovese che in serbo una serie di novità per questa nuova edizione. A cominciare da una divertentissima imitazione di un Ministro, che scoprirete a fine pagina nel video di presentazione del programma!diin tv Tutto pronto per la nuova edizione di “di“, il one-man show di Maurizioin partenza da venerdì 28 settembre alle ore 21:25 in prima serata sul Canale Nove. Un appuntamento diventato ...