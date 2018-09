: Frasi Salvini, preoccupazione Legnini - NotizieIN : Frasi Salvini, preoccupazione Legnini - asyouwereAYW : @marco_gervasoni Bonafede, Martina, Legnini e Anm hanno già vomitato il loro disgusto per le frasi di Salvini. - CyberNewsH24 : #Frasi Salvini, preoccupazione Legnini -

"Esprimo forteper il contenuto delle dichiarazioni del ministro degli Interni nei confronti della Procura di Palermo e della magistratura". Così in una nota il vicepresidente del Csmsulledi. Quelle di,ha affermato, sono "espressioni che, anche per le modalità con le quali sono state rese, risultano lesive del prestigio e dell' indipendenza dell'ordine giudiziario, e si pongono in contrasto con il doveroso rispetto delle prerogative che si deve a ciascuno dei poteri dello Stato".(Di venerdì 7 settembre 2018)