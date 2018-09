: Frasi Salvini, Bonafede prende distanze - NotizieIN : Frasi Salvini, Bonafede prende distanze - NickysBooks : “Io sono stato eletto, i giudici no” credo sia una delle frasi più eversive che abbia mai sentito #salvini - TelevideoRai101 : Frasi Salvini, Bonafede prende distanze -

"Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo cheabbiano stalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apl'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonsocommenta l'attacco di questo pomeriggio del vicepremiercontro la magistratura.