Fortnite per Android inarrestabile | nuovi smartphone supportati al 7 settembre

Fortnite sbarca anche su Monopoly - un versione del celebre gioco da tavolo è disponibile per il preordine : Se siete appassionati di giochi da tavolo ma allo stesso tempo nutrite una particolare simpatia nei confronti di Fortnite, questa nuova versione di Monopoly potrebbe fare al caso vostro, ci fa notare Eurogamer.Fortnite Monopoly è attualmente disponibile per il pre-ordine ad un prezzo di 26,99 sterline. In questa edizione del celebre gioco di società rivisitata all'insegna del battle royale più famoso del momento giocheremo con l'obbiettivo di ...

I cubi di Fortnite potrebbero essere ostili : corromperanno l'isola con un fiume di lava? : Nella storia della cinematografia di esempi ne troviamo a bizzeffe, pellicole che raccontano della comparsa di inspiegabili strutture dall'aspetto alieno che si dimostrano in un primo momento assolutamente innocue, prima di rivelare la loro vera natura.In Fortnite strutture di questo tipo sono ormai al centro delle teorie dei fan già da qualche settimana, con i misteriosi cubi violacei che tengono col fiato sospeso i milioni di fan del Battle ...

Anthem : Bioware si ispirerà a Fortnite per quanto riguarda le attività stagionali : Al momento Bioware non si sbilanciata molto sui contenuti post lancio di Anthem, l'attesissimo Action\RPG co-op, a parte che ogni contenuto extra legato alla storia sarà gratuito.Come riporta WCCFTECH, l'executive producer Mark Darrah ha affermato che Anthem si ispirerà a Fortinite, per quanto riguarda gli eventi stagionali:"Uno dei problemi che abbiamo con i nostri titoli è la riluttanza dei fan a condividere le proprie esperienze per paura di ...

Brutte notizie per Fortnite High Stakes? Forse rimandato - svelate ricompense : Fortnite High Stakes sembra essere imminente in Battagli Reale, anche se probabilmente non uscirà oggi, martedì 4 settembre. Parliamo innanzitutto delle ricompense che sono state svelate per questa modalità a tempo limitato, insieme alle sfide che ha rivelato Epic Games. Come abbiamo già detto in passato arriverà la modalità Getaway, la skin Wild Card, il rampino, il deltaplano e un nuovo dorso decorativo. In particolare il rampino presenterà ...

Fortnite : niente cross-play su PS4 - il motivo? "PlayStation è il posto migliore per giocare" : Sony ha detto la sua in merito al cross-play di Fortnite su PS4, definendo un maniera insindacabile quello che sarà: non potremo giocare con i nostri amici che hanno altre piattaforme, per Sony il cross-play non s'ha da fare.In occasione dell'IFA, riporta Destructoid, il Sony Chief Executive di Sony, Kenichiro Yoshida, ha dichiarato: "Per quanto riguarda il cross-platform, la nostra linea di pensiero è che Sony sia il miglior posto per giocare. ...

Missioni settimana 8 Fortnite : Sfide Stagione 5 e guida per completarle : Finalmente sono disponibili per tutti le Missioni settimana 8 Fortnite per la Stagione 5 della Battaglia Reale. Epic Games come sempre ha aggiunto la nuova lista, le Missioni della settimana 8 rappresentano le ultime di questa Stagione di Fortnite. Vediamo prima un elenco, poi una guida su come completarle. Missioni settimana 8 Fortnite gratuite Posiziona le trappole (0/10) Cerca dei forzieri nel Bosco blaterante (0/7) Eliminazioni ...

Galaxy Skin di Fortnite per tutti : il trucco che usano i giocatori per averla : Con l'uscita di Fortnite per Android Samsung si è accaparrata una grande offerta di esclusiva per i propri dispositivi Samsung Galaxy S9 e Galaxy Tab S4. Parliamo dei 15.000 V-Bucks e dell'esclusiva e bellissima Galaxy Skin. Il fatto è che alcuni giocatori hanno scoperto fin da subito come avere questa Skin esclusiva anche senza avere questi dispositivi, secondo Polygon. Come hanno fatto? Semplice: alcuni giocatori si sono recati nei negozi ...

Fortnite sta per aggiornarsi con il Content Update 5.30 : Mentre poco tempo fa abbiamo appreso che il matchmaking di Fortnite accoppierà i giocatori che utilizzano gli stessi controlli, ecco arrivare interessanti novità che riguardano l'imminente pubblicazione del Content Update 5.30.Come riporta Fortnite Intel, grazie a questo aggiornamento dovrebbe essere introdotta la modalità a tempo limitato Solid Gold 50v50, stando a un messaggio di uno sviluppatore su Reddit.Inoltre, arriverà la Granata a Onda ...

Fortnite per Android non è sicuro? In arrivo Shockwave Granade : Come tutti sanno bene ormai Fortnite è disponibile anche per Android: il problema è che non si può effettuare il solito download dal Play Store di Google, ma direttamente dal sito ufficiale di Epic Games. In questo modo la casa di sviluppo non perde il 30% degli introiti che dovrebbe dare a Google se ospitata sulla sua piattaforma. Tutto bene, anzi no: Google ha recentemente rivelato una grossa falla di sicurezza nell'applicazione di Fortnite ...

Fortnite : Google rivela falla di sicurezza nel gioco per Android : Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, si è dimostrato alquanto frustrato dalla scelta di Google di rivelare anzitempo un'importante falla di sicurezza all'interno dell'applicazione di Fortnite per Android, lanciata da Epic Games bypassando il Google Play, come ricorderete.Ebbene, riporta VG247, tale mossa sembra quasi una stoccata da parte del papà di Android nei confronti della scelta di Epic di lanciare Fortnite senza renderlo disponibile nel ...

Google scova difetto nell’installer di Fortnite per Android - rischio virus : Google ha scovato una falla nell’installer di Fortnite per Android, se l’app di Epic Games fosse stata caricata sul Play Store probabilmente ci sarebbero voluti anni prima di scoprire l’errore, invece gli sviluppatori di Mountain View si sono da subito impegnati a trovare il difetto. Non ci è voluto molto tempo perché Google trovasse un difetto nel metodo di installazione dell’app Fortnite per Android. Che il download del ...

Nuova skin Raven Fortnite : da oggi 27 agosto Devastazione e Becco di Ferro nel negozio per poche ore : Si chiama Ravage ed è la skin femminile di Raven, vista qualche mese fa in Fortnite. Questa Nuova skin in italiano nello shop viene chiamata Devastazione ed è disponibile da oggi 27 agosto solo per poche ore. Questi nuovi elementi sono stati introdotti con la patch 5.30, insieme a un'altra dozzina di skin mai uscite prima. La skin Raven Deavastazione è ancora disponibile per poco nello shop al prezzo di 2000 V-Buck. Insieme alla skin arriverà ...

Epic Games sotto accusa per l’installer di Fortnite per Android - affetto da una grave vulnerabilità : Quello che in molti avevano preventivato è effettivamente accaduto: l'installer di Fortnite per Android, non disponibile sul Play Store, aveva problemi di vulnerabilità. L'articolo Epic Games sotto accusa per l’installer di Fortnite per Android, affetto da una grave vulnerabilità proviene da TuttoAndroid.

Grandi cambiament per Fortnite : matchmaking su input - risoluzione aumentata e altro : Epic Games ha pubblicato un nuovo post sullo"Stato di sviluppo" di Fortnite che riguarda alcuni cambiamenti soprattutto tecnici in arrivo nel nel prossimo futuro. In un aggiornamento futuro i giocatori avranno un matchmaking basato su input, che li abbinerà ad altri che usano la stessa periferica (controller vs controller e tastiera più mouse vs tastiera più mouse). Questo per tenere le partite sempre più bilanciate: se il giocatore usa la ...