Football americano NFL su DAZN con almeno quattro partite in diretta ogni settimana

Football americano - NFL 2019 : i Philadelphia Eagles partono con il piede giusto : Si è disputato stanotte il primo match della NFL 2018-19 a Philadelphia. Ci si attendeva un incontro equilibrato tra gli Eagles, campioni in carica, e gli ambiziosi Atlanta Falcons e le aspettative si sono rivelate fondate. Primi due quarti molto bloccati: si segna solo su calci piazzati. A smuovere il punteggio due volte Matt Bryan per i Falcons e Jake Elliott per gli Eagles. All’intervallo comanda Atlanta per 6 a 3. Al 10′ minuti ...

Nfl 2018/2019 : comincia il campionato di Football americano : Serviranno poco meno di 6 mesi per decretare il team che alzerà il Lombardi Trophy e che si fregerà del titolo di campione del mondo. La partita che aprirà ufficialmente la stagione regolare spetterà,...

Football americano - NFL 2018-2019 : parte la caccia ai Philadelphia Eagles. Favorite e possibili sorprese : Il 7 Settembre alle 02:20 (orario italiano) prenderà il via il campionato di NFL 2018 con i detentori del titolo, i Philadelphia Eagles, che ospiteranno nel loro stadio gli Atlanta Falcons. I ragazzi di coach Pederson, guidati dall’estro dell’ MVP della passata stagione Carson Wentz (rientrato dal grave infortunio al crociato anteriore) e dalla qualità dell’altro fortissimo quarterback Nick Foles, punteranno a bissare ...

Football americano - cade un tabù : ragazzi pon pon in NFL : ROMA - Le majorette non saranno più una prerogativa femminile. La National Football league infatti ha deciso di aprire anche ai maschi: il tabù cadrà il prossimo settembre, quando all'inizio della ...

Football americano - Europei 2018 : la Francia batte l’Austria in rimonta ed è campione d’Europa per la prima volta : La Francia è campione d’Europa di Football americano per la prima volta nella sua storia. I transalpini hanno battuto nella finale giocata a Jenkkifutis, in Finlandia, l’Austria per 28-14 al termine di una partita che li aveva visti in svantaggio a metà gara. Nella seconda parte, però, il parziale è stato di 21-0 in favore della Francia, che si è così presa con merito lo scettro continentale. Erano stati proprio i francesi a passare ...

Football americano - NFL 2019 : Giorgio Tavecchio tagliato a sorpresa dagli Oakland Raiders : Un po’ a sorpresa, il sogno NFL di Giorgio Tavecchio subisce una battuta d’arresto. Il kicker italiano è stato tagliato dagli Oakland Raiders ed è quindi attualmente senza squadra, a poche settimane dal via della stagione (opening night nella notte tra il 6 e il 7 settembre). La sua buona stagione non è bastata per essere riconfermato. Tavecchio aveva svolto la preseason, poi era stato tagliato ma richiamato in fretta dopo ...

Football americano - Europei 2018 : saranno Austria e Francia a giocarsi il titolo nella finalissima : saranno Austria e Francia a giocarsi il titolo dei Campionati Europei di Football americano, in corso di svolgimento a Jenkkifutis, in Finlandia. Le due squadre hanno vinto agevolmente i rispettivi gironi e sabato sera si sfideranno per conquistare il trono continentale. L’Austria ha cominciato il suo cammino sbarazzandosi facilmente della Danimarca per 40-15, per poi giocarsi tutto nell’ultimo scontro con la Svezia, dopo che ...

Sull'Alfina torna il Football americano con l'All Star Weekend : l prossimo Weekend, Castel Giorgio , TR, tornerà ad essere il centro del Football Americano italiano, con l'evento che di fatto chiude ufficialmente la stagione agonistica 2017-2018 dedicata al tackle.

Football americano - Italian Bowl 2018 : i Seamen Milano chiudono la stagione perfetta. I Giants Bolzano si arrendono in finale : stagione perfetta doveva essere e stagione perfetta è stata. I Seamen Milano si sono aggiudicati il titolo di Prima Divisione 2018 battendo nell’Italian Bowl di Parma i Giants Bolzano per 28-14. Per la squadra meneghina si tratta del secondo back-to-back dopo quello del 2014-2015, ma soprattutto di una stagione perfetta, con tutte vittorie e nessuna sconfitta. Eppure i marinai hanno avuto comunque il loro bel da farsi per liberarsi di una ...

Football americano - Italian Bowl 2018 : sarà grande spettacolo a Parma. Giants per la sorpresa contro gli imbattuti Seamen : Domani sera alle 21.00 sarà tempo del kick-off dell’Italian Bowl 2018, la finale del campionato di Prima Divisione di Football americano. A sfidarsi nella cornice dello Stadio Lanfranchi di Parma saranno Seamen Milano e Giants Bolzano. L’evento va, come sempre, al di là della “semplice” partita: sarà un weekend all’insegna del divertimento, della festa, della musica e, ovviamente, del Football. Si comincia già ...

