Fondi Lega | che succede ora?

SENTENZA Fondi Lega - SALVINI VS GIUDICI : “GOVERNIAMO NOI”/ “Processi politici come in Turchia” : FONDI LEGA, SENTENZA Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per SALVINI(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Fondi Lega - ecco le possibili mosse del Carroccio contro il sequestro - : Dopo che il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dalla procura di Genova, il partito del vicepremier Matteo Salvini appare intenzionato a ricorrere alla Corte di Cassazione e a ...

Fondi Lega - la contromossa di Salvini : nuovo nome e un'associazione per drenare contributi : Perfino uno pacato come Giorgetti è su tutte le furie. 'Questi pm non li controlla nessuno, bisogna fare qualcosa'. La reazione dei Matteo Salvini non sarà a caldo, ma la Lega è intenzionata a ...

Fondi Lega - la difesa di Bossi 'Quando ero io alla guida - i soldi c erano' : ROMA. 'Colpa mia? Non è vero, quando ero io alla guida della Lega i soldi c'erano'. La replica di Umberto Bossi alle accuse è sempre la stessa. A poche ore dalla sentenza del tribunale del Riesame , a ...

Fondi Lega - Salvini : giudici si rassegnino - governo io : Roma, 7 set., askanews, - 'È evidente che qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo'. I giudici? 'Evidentemente. Quello che sta subendo la Lega è un processo politico senza ...

Fondi Lega - Salvini tira dritto : "I giudici si rassegnino : ora governiamo noi" : All'indomani della sentenza del Tribunale del Riesame che ha confermato il sequestro di 49 milioni di euro, Matteo Salvini mette subito le cose in chiaro: "Il nome Lega resta, per ora".Ma allo stesso tempo non ha dubbi: "È chiaro che cercano di metterci i bastoni fra le ruote. E l'accusa di sequestro di persona, e l'abuso d'ufficio, e il sequestro dei conti... mi sembra che si stia esagerando. È evidente che qualcuno non si rassegna al fatto che ...

Fondi Lega - dal Riesame via libera ai sequestri per 49 milioni di euro : La Procura di Genova può disporre il sequestro dei beni della Lega, 'ovunque e presso chiunque', in conseguenza della condanna di condanna in primo grado dell'ex leader Umberto Bossi, dell'ex ...

Fondi della Lega - il Tribunale accoglie il ricorso : scattano i sequestri : Il Tribunale del Riesame di Genova ha riaccolto il ricorso alla Procura sui Fondi della Lega. A questo punto potrebbero seguire i sequestri, che sono immediatamente esecutivi. Ieri i giudici si erano riservati sulla decisione. Il Tribunale del Riesame di Genova era chiamato a pronunciarsi su uno dei passaggi più delicati nel tormentone dei 49 milio...

Fondi Lega - Salvini : «Il nome resta - per ora. Non mi appello a Mattarella - però ci mettono fuorilegge» : Il leader del Carroccio: «Le norme anticorruzione varate dal governo? Così si indagano 60 milioni di italiani». E sul nome del partito: «Si tratta soltanto di formalizzare quello che la Lega è già diventata, un partito nazionale»

Scatta subito il sequestro preventivo ai fini di confisca dei Fondi della Lega : Paralisi totale per il partito di Matteo Salvini. Il Tribunale del Riesame ha deLegato direttamente il pubblico ministero ad eseguire

Sequestro Fondi Lega - delegato il Pm : 23.45 Il Tribunale del Riesame ha deLegato direttamente il pubblico ministero ad eseguire il Sequestro preventivo, ai fini di confisca, dei fondi della Lega. I giudici hanno stabilito che potranno essere bloccate le somme presenti e anche quelle che confluiranno in futuro sui conti correnti e sui depositi bancari intestati o riferibili al Carroccio fino al raggiungimento dei circa 49 milioni provento della presunta truffa.

Fondi Lega - Conte : "La sentenza non pregiudica il rapporto di governo" : La sentenza sulla Lega "non pregiudica affatto il rapporto di governo. Io sono solidale, capisco bene che dovranno trovare con gli avvocati delle soluzioni perché è una difficoltà che non auguro ...

Conte a Ischia : ecco cosa ha detto su terremoto - Ilva e Fondi della Lega : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto visita oggi ai terremotati di Ischia. Il premier ha prima effettuato un sopralluogo nella zona rossa di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, poi ha incontrato i sindaci dell’isola presso la sala consiliare del Comune di Lacco Ameno. Diversi gli spunti forniti da Conte al termine dell’incontro, quando si è intrattenuto con i giornalisti presenti: "Dall'agosto del 2017 è passato troppo tempo - ...

Lega condannata - la lezione di Filippo Facci sul sequestro dei Fondi : perché i pm non possono farlo : La verità sulla condanna del tribunale di Genova contro la Lega e la presunta sottrazione di denaro pubblico la spiegava Filippo Facci su Libero in edicola giovedì 6 settembre, qualche ora prima della ...