Fiorentina | «La fascia di Astori non si tocca | piuttosto paghiamo la multa»

Serie A Fiorentina - per la fascia di Astori petizione online dei tifosi : FIRENZE - Oltre ai giocatori della Fiorentina , al loro tecnico e alla loro società, anche i tifosi si schierano contro la regola varata dalla Lega di A di uniformare le fasce da capitano. E ...

Fiorentina - il 13 di Astori letto nelle formazioni. E Pezzella gli dedica la fascia : Un ricordo impossibile da cancellare, quello di Davide Astori, nella città di Firenze. E se ormai è una consuetudine, al Franchi, l'applauso scrosciante dei tifosi quando scatta il minuto numero 13 , ...