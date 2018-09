Fincantieri | Vard sigla accordo per vendita unità di supporto subacqueo

Fincantieri - nuova proroga per l'exit offer su Vard : nuova proroga per l' offerta di Fincantieri su Vard . Il colosso della cantieristica navale ha annunciato che, con riferimento all'exit offer finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie di Vard ...

Fincantieri estende durata exit offer su azioni Vard : Slitta il termine dell'offerta di Fincantieri sui titoli Vard. Il colosso della cantieristica navale ha fatto sapere che, con riferimento all' exit offer finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie ...

Fincantieri - estesa durata exit offer su azioni Vard : Teleborsa, - Fincantieri fa sapere che, con riferimento all'exit offer finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited non già detenute direttamente o indirettamente lanciata ...

Fincantieri - estesa durata exit offer su azioni Vard : Fincantieri fa sapere che, con riferimento all'exit offer finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited non già detenute direttamente o indirettamente lanciata dalla propria ...

Fincantieri - via libera da assemblea di Vard a delisting da Borsa Singapore : TeleBorsa, - In salita a Piazza Affar i il titolo di Fincantieri che mostra un guadagno dell'1,08%. E' arrivata il via libera dell'assemblea degli azionisti della Vard, controllata di Fincantieri, al ...

Fincantieri - via libera da assemblea di Vard a delisting da Borsa Singapore : In salita a Piazza Affar i il titolo di Fincantieri che mostra un guadagno dell'1,08%. E' arrivata il via libera dell'assemblea degli azionisti della Vard, controllata di Fincantieri , al delisting ...

Fincantieri : Vard costruirà nuova nave per Hapag Lloyd Cruises : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Vard costruirà una nuova nave per Hapag Lloyd Cruises. Ad annunciarlo è la società di cui Fincantieri possiede l’86,81% del capitale e ne consolida integralmente i risultati. Il contratto prevede la progettazione e la costruzione di una nave da crociera di lusso, che si unirà alle altre due della serie Hanseatic in costruzione per l’armatore tedesco. Queste navi sono destinate alle regioni polari ...

Fincantieri : Vard costruirà nuova nave per Hapag Lloyd Cruises : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Vard costruirà una nuova nave per Hapag Lloyd Cruises. Ad annunciarlo è la società di cui Fincantieri possiede l’86,81% del capitale e ne consolida integralmente i risultati. Il contratto prevede la progettazione e la costruzione di una nave da crociera di lusso, che si unirà alle altre due della serie Hanseatic in costruzione per l’armatore tedesco. Queste navi sono destinate alle regioni ...

Fincantieri - Vard costruirà nuova nave per Hapag-Lloyd Cruises : Teleborsa, - Vard Holdings, controllata Fincantieri, ha ottenuto un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una nuova nave da crociera di lusso per la compagnia tedesca di crociere Hapag-...

Fincantieri - Vard costruirà nuova nave per Hapag-Lloyd Cruises : Vard Holdings, controllata Fincantieri , ha ottenuto un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una nuova nave da crociera di lusso per la compagnia tedesca di crociere Hapag-Lloyd ...