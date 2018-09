Final Fantasy XV ha superato le 8 | 1 milioni di copie vendute

Final Fantasy 14 : gli utenti registrati sono oltre 14 milioni : Final Fantasy 14 ha raggiunto la ragguardevole cifra di 14 milioni di account registrati, riporta VG247.La notizia viene comunicata da Square Enix, la quale ha inoltre aggiunto che nell'ultimo anno il titolo ha macinato ben quattro milioni di nuovi account arrivando a questa incredibile cifra: 14 milioni in totale.Naoki Yoshida, producer e director del gioco ha celebrato questo importante traguardo:Read more…

PlayStation Store : Dark Souls 3 - Final Fantasy 15 e molti altri titoli in sconto con la promozione "Giochi a meno di €20" : Se siete alla ricerca di grandi giochi a prezzo scontato, abbiamo delle ottime notizie per voi!Come riportato da PlayStation Blog, hanno preso il via una serie di interessantissime offerte che riguardano moltissimi titoli del catalogo PlayStation Store.Nello specifico, è iniziata la promozione "Giochi a meno di €20", nella quale rientrano apprezzati titoli come Dark Souls 3, Final Fantasy 15, Fallout 4, Little Nightmare Complete Edition e ...

Final Fantasy XV Windows Edition : una nuova patch permette di condividere le foto e molto altro : Square Enix ha da poco rilasciato una nuova patch per Final Fantasy XV Windows Edition con la quale sono state aggiunte nuove funzioni al titolo.Come riporta Gamingbolt, una delle novità è rappresentata dagli avatar, con cui i giocatori potranno giocare la campagna principale, inoltre le foto scattate dalla fotocamera di Prompto potranno essere condivise con i propri amici. Queste foto potranno essere votate e i giocatori riceveranno ricompense ...

Final Fantasy XV : con 7.7 milioni di copie piazzate diventa il gioco della serie venduto più velocemente : La serie di Final Fantasy, dopo la tiepida accoglienza riservata a Final Fantasy 13, sembra essersi ripresa. Secondo i dati pubblicati sul sito giapponese ufficiale, Final Fantasy 15 è ora a quota 7,7 milioni di unità vendute in tutto il mondo, diventando così il gioco della serie venduto più velocemente. Altri dati interessanti riportati da Gamingbolt, sottolineano che Final Fantasy XV è il quarto gioco più venduto della serie. In prima ...

Inizia oggi la collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World : oggi è stata pubblicata la patch 4.36, che segna l'inizio della collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World. Quest'ultimo aggiornamento porta il potente drago Rathalos, direttamente dal titolo di successo di Capcom, nel mondo di Final Fantasy XIV. I giocatori potranno affrontare questo pericoloso nemico in difficoltà Normale o Extreme per ottenere varie ricompense di gioco.I giocatori di Final Fantasy XIV Online di livello ...

Final Fantasy XV : una mod permette di giocare con i modelli in stile PS1 : Da quando è stato introdotto il supporto alle mod per la versione PC di Final Fantasy XV abbiamo visto le creazioni più disparate, tra cui un modder che è riuscito a convertire i modelli dei personaggi in stile super deformed, sulle orme di Cloud e compagni in Final Fantasy VII.Come riporta PCGamesN, il modder Kyriya è addirittura riuscito a riconvertire la Regalia in stile 1997, potete scaricare il FFXV Regressed mod pack tramite il Steam ...

Final Fantasy VII Remake sarà un action - secondo un annuncio di lavoro di Square Enix : Nonostante sia stato presentato 3 anni fa, sappiamo molto poco sul Remake di Final Fantasy VII, naturalmente buona parte del pubblico sa che non si troverà di fronte ad un Jrpg classico, ma piuttosto verrà dato ampio spazio alla componente action. Come riporta WCCFTECH, la tesi riportata sopra è avvalorata da un annuncio di lavoro pubblicato da Square Enix. La compagnia è alla ricerca di un un VFX Designer e classifica il gioco come un ...

Lo studio dietro Final Fantasy XV al lavoro su una nuova IP per PS5 e la prossima Xbox : Luminous Productions (Final Fantasy XV) è alla ricerca di nuovi collaboratori per lavorare ad una nuova IP sulla prossima generazione di console.Come riporta Gamepur, l'annuncio è apparso su una piattaforma giapponese chiamata Creative Village e parla di un titolo AAA per console, un gioco di grandi dimensioni e di livello mondiale, di cui tutti sentiranno parlare. Questo vuol dire che gli sviluppatori stanno cercando di potenziare il Luminous ...

Monster Hunter World : annunciata la data di uscita dell'aggiornamento che introdurrà Behemoth di Final Fantasy 14 : Capcom ha rilasciato un nuovo trailer dedicato all'aggiornamento di Monster Hunter World che introdurrà Behemoth. Come riporta Gamingbolt, l'update uscirà il 1° agosto e il nuovo video offre uno sguardo alle abilità della creatura, con il puro terrore del suo incantesimo Meteor e molto altro ancora.In collaborazione con Final Fantasy 14: A Realm Reborn (che vedrà Rathalos apparire nel gioco), Behemoth in Monster Hunter World è davvero enorme e ...

Secondo il producer - Octopath Traveler è il successore spirituale di Final Fantasy VI : Durante il Japan Expo che si sta tenendo in Francia il producer Masashi Takahashi e il compositore Yasunori Nishiki hanno affermato che il Jrpg in esclusiva Nintendo Switch Octopath Traveler è da considerarsi come l'erede spirituale di Final Fantasy VI.Come riporta Resetera Takahashi e Nishiki sono ormai trentenni e sono cresciuti nell'epoca d'oro dei Jrpg, Takahashi ha affermato di voler voluto da sempre sviluppare un gioco simile:"In termini ...

Behemoth di Final Fantasy 14 arriva in Monster Hunter World ad agosto : La tanto attesa collaborazione tra Monster Hunter World e Final Fantasy 14, in cui Behemoth apparirà come un mostro da combattere per i giocatori del titolo di Capcom, arriverà ad agosto. La conferma arriva dal produttore Ryozo Tsujimoto, nell'ultimo episodio di Monster Hunter Radio.Il boss del franchise di Final Fantasy, Behemoth, è stato annunciato poco dopo la conferma dell'apparizione di Rathalos in Final Fantasy 14. Entrambi i giochi hanno ...