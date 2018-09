Figc : ora solo ordinaria amministrazione : "Il Collegio di Garanzia dello Sport - si legge nella motivazione seguita al dibattimento andato in scena oggi al Salone d'Onore del Coni - auspica che i poteri del Commissario Straordinario vengano ...

Udinese - la Figc respinge il ricorso dei bianconeri e conferma la squalifica per Mandragora : La Federcalcio comunicato che “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Udinese avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta a Rolando Mandragora. Il centrocampista bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo su segnalazione della Procura federale per aver pronunciato espressioni blasfeme in occasione della gara Udinese-Sampdoria dello scorso 26 ...

Udinese - la Figc respinge il ricorso dei bianconeri e conferma la squalifica per Mandragora : La Federcalcio comunicato che “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Udinese avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta a Rolando Mandragora. Il centrocampista bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo su segnalazione della Procura federale per aver pronunciato espressioni blasfeme in occasione della gara Udinese-Sampdoria dello scorso 26 ...

Figc : Fabbricini - ora riforma campionati : "Bisogna trovare per la presidenza Figc una persona che sia in grado di governare bene questo mondo - ha proseguito Fabbricini -. Più che una federazione mi sembra una confederazione. Ci sono ...

Figc : Fabbricini - ora riforma campionati : "Bisogna trovare per la presidenza Figc una persona che sia in grado di governare bene questo mondo - ha proseguito Fabbricini -. Più che una federazione mi sembra una confederazione. Ci sono ...

Figc - Fabbricini vuole sospendere tutto dopo il crollo del ponte Morandi : 'non solo la serie A...' : Penso agli spettacoli cinematografici, a quelli nelle piazze e sulle spiagge ed a tutti gli altri eventi di intrattenimento. Altrimenti, sarebbe inutile fermare solo il campionato di serie A'. Il ...

Figc - Fabbricini vuole sospendere tutto dopo il crollo del ponte Morandi : “non solo la serie A…” : Figc, Roberto Fabbricini ha parlato della caduta del ponte Morandi e delle ripercussioni sui campionati di calcio “Sono convinto, come ho già detto, che anche il calcio farebbe la sua parte di fronte ad una giornata di lutto nazionale nella quale tutte le attività ludiche fossero sospese. Penso agli spettacoli cinematografici, a quelli nelle piazze e sulle spiagge ed a tutti gli altri eventi di intrattenimento. Altrimenti, sarebbe ...

Serie A - il Parma rischia | Procura Figc : -2 punti |Il Palermo ora spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.