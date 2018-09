Fiera di Parma - In scena tutte le novità dal mondo dei camper

quattroruote

(Di venerdì 7 settembre 2018) Alladitorna, dall8 al 16 settembre, il Salone del, appuntamento di richiamo per gli appassionati del settore, che vedrà la presenza di oltre 300 aziende specializzate con più di 700 esemplari di questo genere di veicoli in esposizione. La rassegna occupa quattro padiglioni, per una superficie complessiva di 140 mila metri quadrati. Ai produttori e agli allestitori di veicoli destinati al tempo libero (di brand storici o da poco presenti sul mercato) si aggiungono i marchi consacrati ai componenti e agli accessori, spaziando dai carrelli alle tende, fino alle verande e alle attrezzature da campeggio e per le attività allaria aperta (trekking, biking, orienteering ecc.). La sezione Percorsi & mete è, invece, dedicata, alla promozione di luoghi e destinazioni ideali per questo tipo di turismo.Per le famiglie. Il Salone, aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18, ...