Fermati a Roma i migranti irreperibili dopo sbarco da Nave Dicotti Salvini | Altro

Roma - provano il bagno nella Fontana di Trevi : Fermati e multati : Roma, provano il bagno nella Fontana di Trevi: fermati e multati Gli agenti della Capitale hanno bloccato un cittadino italiano e uno peruviano di 34 anni, entrambi senza documenti. Uno dei due, che aveva già precedenti penali, è stato denunciato per aver fornito false generalità Parole chiave: ...

Roma : 12 venditori abusivi Fermati a Colosseo : Roma: 12 venditori abusivi fermati a Colosseo, multe per 60 mila euro Tre cittadini del Bangladesh – di 42, 44 e 47 anni – sono stati bloccati dai Carabinieri mentre, ‘infiltrati’ tra i turisti, cercavano insistentemente di vendere abusivamente i loro prodotti ai turisti in piazza del Colosseo. Per loro e’ scattata la denuncia in stato di liberta’, per molestie e disturbo a persone. Dodici in totale i ...

Roma - furti di Ferragosto : Fermati 10 ladri in 48 ore : Per assicurare una permanenza sicura a chi è rimasto in città e una vacanza serena a chi ha deciso di trascorrere il ponte di Ferragosto lontano dalla propria abitazione, i carabinieri hanno previsto ...

Rapine e pestaggi nei pressi di Roma Termini - Fermati 2 uomini : Rapine e pestaggi nei pressi di Roma Termini, fermati 2 uomini Due episodi nell'arco di tre giorni con lo stesso modus operandi: i banditi attendevano le vittime all'esterno di un fast food in via Giolitti, nei dintorni della stazione, e poi le aggredivano per rapinarle. Si cerca un terzo complice Parole ...

Aspettavano le vittime davanti al McDonald per aggredirle e rapinarle - due Fermati a Roma : Aspettavano le vittime all'esterno del McDonald's di via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini di Roma, e poi le aggredivano a calci e pugni per rapinarle. Per questo la polizia ha fermato due persone, un 18enne tunisino e un 30enne egiziano, ritenuti gli autori delle rapine. Un terzo membro della banda, un 22enne egiziano, risulta al momento irreperibile. I tre sono stati incastrati grazie ai video delle telecamere di sorveglianza che ...

Roma. Periferie : conFermati nel Milleproroghe i 18 milioni per i progetti : Nessuno stop per i progetti di Roma Capitale dedicati alle Periferie della città. Così in una nota il Campidoglio in merito

Roma - 'Fermati - voglio scendere'. L'autista del bus si oppone : picchiato : Vuole scendere dall'aubus prima della fermate e aggredisce L'autista che si oppone. Un altro caso di aggressione ai danni di un conducente di Roma Tpl in servizio su un bus di linea. Nella tarda ...

Roma - rapinano un hotel e aggrediscono il portiere con la sua stampella : Fermati due ventenni : Respinti dal portiere di un hotel in zona stazione Termini, a Roma, per mancanza dei documenti, lo aggrediscono e s’impossessano dell’incasso. Si danno alla fuga ma poi, grazie alle indicazioni della vittima, vengono individuati e sottoposti a fermo dagli agenti di Polizia del commissariato Viminale. Si tratta di una coppia di origini peruviane, 23 anni lui e 20 lei, che dovrà rispondere di rapina aggravata. La vittima, colpita ...