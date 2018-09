Febbre del Nilo | due nuovi morti fra Lombardia e Veneto

Virus West Nile - primo decesso per la Febbre del Nilo in Friuli Venezia Giulia : La febbre del Nilo ha fatto la prima vittima anche in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un anziano di ottantotto anni di Latisana (Udine), che già da qualche giorno si trovava in ospedale. Nel comune è il secondo caso in una settimana: la prima persona contagiata dal Virus West Nile trasmesso dalla zanzara culex è una donna di 55 anni le cui condizioni sono in miglioramento.Continua a leggere

WEST NILE VIRUS - 123 CASI IN ITALIA DI Febbre del NILO/ Ultime notizie : perché il nostro paese è bersagliato? : WEST NILE VIRUS, 123 CASI in ITALIA di FEBBRE del NILO secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Febbre del Nilo - quinto contagio nel Milanese : Italia maglia nera d'Europa : L'ultimo caso è quello di un 80enne ricoverato in coma a Rozzano: nell'ultima settimana d'agosto i contagi nel nostro paese sono stati 140 su 300 in tutto il continente

Febbre del Nilo - in Europa casi triplicati in un anno. Italia prima per infezioni nell’uomo : La Febbre del Nilo occidentale ha colpito 975 persone in Europa, il triplo rispetto al 2017. Lo afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Finora il paese con il più alto numero di infezioni nell’uomo è l’Italia con ben 327 casi. La proporzione dei casi mortali non è comunque aumentata.Continua a leggere

Febbre del Nilo - casi triplicati in un anno. In Sardegna animali contagiati : Complice una stagione particolarmente calda e umida, l'estate del 2018 ha visto un vero e proprio boom di infezioni da Febbre del Nilo occidentale in Europa. Il numero dei casi nell'uomo,...

West Nile virus - 123 casi in Italia di Febbre del Nilo/ Ultime notizie : 49enne di Cavezzo esce dal coma : West Nile virus, 123 casi in Italia di Febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Febbre del Nilo - casi triplicati in Europa rispetto al 2017 : E' più che triplicato quest'anno, rispetto al 2017, il numero dei casi di Febbre del Nilo in Europa. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie, si contano infatti ben 975 infezioni in ...

Febbre del Nilo - casi triplicati in un anno. Sardegna : 'Animali contagiati' : Febbre del Nilo , casi triplicati. È un numero 'insolitamente alto' quello di casi di Febbre del Nilo occidentale registrati quest'anno in Europa: ben 975, di cui 710 nell'Unione europea e 265 negli ...

Allarme Febbre del Nilo in Europa. Quest'anno 975 casi - Italia prima per numero di infezioni : È un numero "insolitamente alto" quello di casi di febbre del Nilo occidentale registrati Quest'anno in Europa: ben 975, di cui 710 nell'Unione europea e 265 negli Stati vicini. Un aumento più che triplo rispetto all'anno scorso. L'Italia è il Paese che finora ha avuto il maggior numero di infezioni nell'uomo (327). A rilevarlo è il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) nel suo ultimo bollettino.Dopo ...

West Nile virus - 123 casi in Italia di Febbre del Nilo/ Ultime notizie : esperti contro “psicosi” : West Nile virus, 123 casi in Italia di febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:28:00 GMT)

La Febbre dello spread contagia le imprese : indebitarsi costa l'1% in più : ... vicepremier, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e leader dei Cinquestelle, Ansa, spread Btp/Bund, influenzano anche il debito delle imprese e quindi l'economia del Paese. Non è solo lo ...

Serbia : 262 casi di Febbre del Nilo - 25 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Virus West Nile - morto un uomo a Ferrara : è la 17esima vittima italiana della Febbre del Nilo : Ancora una vittima del Virus West Nile: è stato registrato a Ferrara il decesso numero 17 in Italia della febbre, causata dalle zanzare infette. Si tratta di un uomo di 77 anni, residente a Biella, che si trovava ai Lidi di Comacchio in vacanza con la famiglia. Secondo il Centro europeo di controllo delle malattie, l'Italia è stato il paese con il maggior numero di infezioni.Continua a leggere

Febbre del Nilo - un altro morto a Rovigo : la conferma delle analisi : I sospetti sono stati onfermati dalle analisi di secondo livello: la donna morta domenica a Rovigo era stata colpita dalla Febbre del Nilo. L'anziana era ricoverata per sospetta meningite con Febbre ...