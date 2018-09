FCA - Manley ufficialmente al timone. Nuova organizzazione a fine settembre : L' Assemblea degli Azionisti di FCA tenutasi oggi 7 settembre ad Amsterdam ha eletto Michael Manley amministratore esecutivo della Società. Tutto come da copione dunque. Manley è stato nominato nuovo ...

Gruppo FCA - A fine settembre la nuova organizzazione di Manley : Finora, Mike Manley , nuovo ceo del Gruppo FCA dopo la scomparsa improvvisa di Sergio Marchionne, ha parlato ben poco delle sue intenzioni come numero uno operativo del Gruppo FCA, ma tra poche settimane rivelerà le sue decisioni, tra cui, probabilmente, latteso successore di Alfredo Altavilla alla guida dellarea Emea. "Mike Manley ha lavorato con il suo team nelle ultime settimane e a fine settembre annuncerà la nuova organizzazione ", ...

FCA - Elkann : Manley in linea con Marchionne - gruppo indipendente : Amsterdam, 7 set., askanews, - Il nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley , garantirà la continuità con l'azione dell'ex numero uno Sergio Marchionne . Lo ha assicurato il presidente John ...

Manley confermato ceo di FCA dall'assemblea dei soci . Elkann : "Scelta condivisa con Marchionne" : Quasi la totalità dei soci di Fca ha votato a favore di Mike Manley . Il nuovo ceo della soci età è stato eletto con il 99,58% dei voti favorevoli all'assemblea straordinaria dei soci della casa automobilistica. Manley aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione le deleghe esecutive il 21 luglio scorso, quando è stato reso noto che Sergio Marchionne, a causa delle gravi condizioni di salute, non sarebbe potuto ...

FCA - parte ufficialmente l'era Manley. Elkann : "Scelta condivisa con Marchionne" : MILANO - Un minuto di silenzio per ricordare ancora una volta Sergio Marchionne , poi prende il via l'assemblea che sancisce ufficialmente l'avvio dell'era di Michael Manley in sella alla Fiat ...