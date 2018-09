Fascia di capitano di Astori | la Fiorentina chiama il presidente della Lega A

Il caso della Fascia da capitano di una squadra di calcio - spiegato : La fascia della discordia. Su uno dei simboli più importanti del calcio moderno si sta consumando una vera battaglia, senza esclusione di colpi, tra giocatori e federazione italiana. E se quest’ultima arriva a minacciare multe e sanzioni, dall’altra si fa strada la consapevole volontà di tirare dritto ugualmente e, eventualmente, di pagare per quello che viene ritenuto un gesto di poco buon senso e che limita la ...

Il "caso" Fascia di capitano sarà discusso dai club di Serie A nel corso dell'assemblea di Lega del prossimo 12 settembre.

Fascia da capitano - quella di Astori merita un eccezione : MILANO - L'applicazione inflessibile della nuova regola sulla Fascia unica in Serie A potrebbe arrestarsi di fronte all'assoluta specificità del caso della Fiorentina. Troppo forte la motivazione che ...

Nazionale - Chiellini : “grande onore la Fascia di capitano” : Sarà Giorgio Chiellini il capitano della nuova Italia. Il difensore ha ritrovato Bonucci tanto alla Juventus quanto in azzurro. E alla vigilia della sfida con lo Polonia manda un messaggio a De Rossi e Buffon: “Avrò la fascia da capitano e sarà un onore. Per ora è così, ma attualmente sono fuori giocatori come Daniele De Rossi, che potrebbe rivelarsi importante in futuro. E poi Gigione è ancora in attività…”. Chiellini, ...

Fascia da capitano - Tommasi 'Quelle diverse vanno autorizzate dalla Lega' : ROMA - Continua a tenere banco la questione della Fascia unica da indossare da parte di tutti i capitani dei venti club del massimo campionato, dopo la decisione della Lega A di vietare fasce ...

Lega Serie A - basta con la pagliacciata della Fascia da capitano uguale per tutti : una regola senza senso che scontenta tutti! : La fascia di capitano unica decisa dalla Lega Serie A, sta facendo molto discutere e tra i calciatori c’è chi la boicotta “Il capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega”. Con queste poche parole, la Serie A ha annunciato durante l’estate un cambiamento regolamentare davvero incredibile. Una novità a ...

Il concorso di Orgoglio Amaranto per disegnare la Fascia da capitano di Cutolo : Arezzo e con il contributo dello sponsor tecnico Joma, intende promuovere e stimolare la partecipazione e l'appartenenza ai colori Amaranto, ribadendo l'importanza del football come sport popolare, ...

Fascia da capitano uguale per tutti - Biraghi non ci sta : “quella per Astori non si tocca” : Biraghi e il divieto di usare fasce da capitano personalizzate: il terzino della Fiorentina non approva la decisione “La Fascia da capitano per Davide Astori non si tocca. Se il giudice sportivo ci multerà, allora non avremo difficoltà a pagare“. Sono le parole del terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, che dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano è tornato sul tema del divieto di utilizzare fasce ...

Serie A - Fascia da capitano imposta dalla Lega : il Giudice Sportivo non perdonerà più : Niente più spazio per le dediche, né per la fantasia. Da quest'anno, le fasce da capitano, sono imposte dalla Lega. Per il dispiacere del 'Papu' Gomez, che ormai da anni condivideva con i suoi ...

Pezzella - De Rossi e Gomez e la Fascia da capitano. La Lega non perdona più : Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del mondo e la decisione è valsa a German Pezzella complimenti da tutte le parti. uomo avvisato - Eppure il Giudice Sportivo non ci sta, e rimette tutti ...

Serie A - Fascia di capitano : sanzioni a partire dalla prossima giornata : MILANO - Non ci sono squalificati da parte del giudice sportivo in relazione all'ultima giornata di Serie A. Non ci sono neanche sanzioni per quanto riguarda il mancato utilizzo della fascia di ...

Ancora nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo per il mancato utilizzo della fascia di capitano della Lega.

Udinese - Behrami : 'Orgoglioso della Fascia da capitano. Il mercato...' : Valon Behrami , centrocampista dell' Udinese , parla a la Gazzetta dello Sport : 'Dopo la chiusura del mercato, quando si è deciso che sarei rimasto, Velazquez mi ha chiamato e mi ha comunicato la decisione. Ne vado fiero e orgoglioso perché l'autorità l'ho sempre avuta in ...

Serie A - i giocatori potranno indossare solo la Fascia da capitano della Lega : è ufficiale : Ora è anche ufficiale, da oggi la Lega ha espresso il suo verdetto: i capitani delle squadre di Serie A dovranno obbligatoriamente indossare la fascia creata dalla Lega stessa. Nessuna possibilità di ...