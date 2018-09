Falso sms Mediaworld | con promessa truffaldina

laragnatelanews

(Di venerdì 7 settembre 2018)sms di “”: occhio alla truffa del finto regalo di un Samsung S9. nuova allerta dalla Polizia Postale. Operazione che ha lo scopo di sottrarre credenziali della carta di credito per perpetrare furti. Si tratta di una vera e propria Frode telematica quella scoperta in questi giorni. Con unindirizzo che avrebbe dovuto rimandare al sito, in realtà si finiva nella tana del lupo. Un modo per adescare gli increduli vincitori. La Polizia Postale ha lanciato l’allarme dalla propria pagina Facebook, Commissariato PS On Line, in cui gli utenti vengono messi in guardia proprio dai continui tentativi di raggiro del quale si può essere oggetto. Sono sempre più diffusi gli acquisti on.line e sempre più gente subisce danni economici o di prodotti in parte o totalmente difformi dall’ordinato. Spesso ci sono problemi sulla consegna, e alcune volte ...