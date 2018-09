F1 | la situazione per Raikkonen adesso si fa durissima | sfuma un’altra possibilità per

Alitalia sta per finire in mani cinesi? La situazione al momento è questa : Per il futuro di Alitalia il governo italiano sta sondando, tra gli altri, anche l'interesse di un investitore cinese. 'Abbiamo incontrato potenziali interessati, siamo qui per sondare tutte le ...

Anno scolastico 2018/2019/la tradizionale conferenza stampa di avvio questa mattina a palazzo dei priori per fare il punto della situazione : UMWEB, Perugia. A giorni prenderà il via il nuovo Anno scolastico e l'amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione, questa mattina, nell'ambito di una conferenza stampa a cui hAnno ...

Per il sindaco di Messina Cateno De Luca - siamo in emergenza in riferimento alla situazione degli alberi in Città : Per il sindaco di Messina Cateno De Luca : 'siamo in emergenza anche per gli alberi'. Lo ha affermato dopo il crollo , avvenuto oggi pomeriggio alle ore 14.40, di un ramo della magnolia sita di fronte ...

Graduatorie Marche non pervenute : Uil Scuola denuncia situazione critica : Niente Graduatorie dei concorsi, 160 insegnanti di lettere costretti a un altro anno da precari nelle scuole marchigiane. La denuncia arriva dalla Uil Scuola che in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico ha effettuato una ricognizione su organici e fabbisogni dei vari istituti. La popolazione scolastica diminuisce ma non così tanto da influire sulla necessità […] L'articolo Graduatorie Marche non pervenute: Uil Scuola denuncia ...

Da Raikkonen a Ocon - è caccia ad un sedile per la prossima stagione : la situazione squadra per squadra : Sono nove i sedili disponibili al momento sulla griglia di partenza, ma la maggior parte sono già prenotati: rischiano il taglio Raikkonen e Ocon Il Mondiale volge al termine, sono sette le gare che mancano alla fine di questo avvincente campionato che vede in lotta per i titoli mondiali Mercedes e Ferrari. LaPresse/Photo4 Le altre scuderie vanno a caccia dei propri obiettivi stagionali, con un occhio alle line-up del prossimo anno. Alcune ...

Ilva - inedito appoggio di Confindustria allo sciopero indetto dai sindacati se non si sbloccherà la situazione : Un asse inusuale è pronto a saldarsi se la questione Ilva dovesse rimanere in fase di stallo. Con una data precisa, l’11 settembre. È quello il giorno nel quale i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale che anche Confindustria fa sapere di essere pronta ad appoggiare. Lavoratori e industriali si ritroverebbero insomma sulla stesso fronte contro il ministro Luigi Di Maio, qualora mercoledì il tavolo al Mise convocato per riavviare ...

Libia : Renzi - Pd - - situazione pericolosa e nostri ministri pensano ai like su Facebook e non alla politica : Ma è anche l'esempio più chiaro di cosa significhi governare pensando ai 'Mi piace' su Facebook e non alla politica, con la p maiuscola. I nostri ministri fanno dirette sui social dalla spiaggia e ...

Lacrime e sangue per l'Argentina di nuovo soffocata dalla crisi. La situazione : Lo stesso ministro argentino delle Finanze, Nicolás Dujovne, ha ammesso che il tasso di cambio attuale è troppo 'deprezzato' per le 'potenzialità' che offre l'economia del paese sudamericano.

Brasile : ministro Finanze ammette bassa crescita e difende aggiustamento fiscale per migliorare situazione : L'Istituto nazionale brasiliano di statistica , Ibge, ha reso noto venerdì che l'economia brasiliana è cresciuta dello 0,2 per cento nel secondo trimestre. Per Guardia, "la brutale crisi economica ...

Lunghissima serie di novità con EMUI 9.0 per Huawei e Honor : situazione al 3 settembre : Stiamo vivendo un periodo davvero caldo per gli smartphone Huawei ed Honor top di gamma. Tutti i discorsi fatti in merito all'avvio del programma beta per l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come avvenuto ad esempio nella giornata di ieri, per forza di cose si ricollegano anche a quelli inerenti l'interfaccia EMUI 9.0. La distribuzione dei due lavori software sarà infatti contestuale ed oggi 3 settembre, grazie ad alcune uscite ...

Serena Grandi : “Sono disperata - la situazione sta diventando pericolosa” Perseguitata dall’ex compagno : Serena Grandi esce allo scoperto e racconta la situazione di terrore nella quale si trova da diverse settimane a questa parte, affermando di essere Perseguitata dall’ex compagno, che ha deciso di lasciare poco dopo la fine dell’esperienza del Grande Fratello Vip, risalente al 2017. in un’intervista a TgCom l’attrice ha provato a raccontare lo stress di questi, giunto a rappresentare per lei una specie di incubo, con ...

