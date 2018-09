F1 | Hamilton e quel retroscena su Raikkonen | “ricordo che alla playstation…”

sportfair

(Di venerdì 7 settembre 2018) Il pilota della Mercedes ha parlato del finlandese della Ferrari, tessendone le lodi e svelando un piccoloA Monza se le sono date di santa ragione in pista, ma questo non ha impedito a Lewisdi tessere le lodi di Kimi. Il pilota finlandese è sul punto di essere rimpiazzato da Charles Leclerc al volante della Ferrari, le prossime saranno le ultime gare in rosso per il driver di Espoo e per questo motivo il britannico ha voluto tesserne le lodi. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK “Non mi sono dimenticato che prima di arrivare in Formula 1, quando stavo giocandoPlayStation, io sceglievo di essere sempre Kimi sulla McLaren, immaginando di essere io” le parole diriportate da Motorsport.com. “lo non è l’unico ricordo, perché la prima McLaren che ho guidato era una monoposto di Kimi con l’assetto che eralo ...