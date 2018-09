F1 - Ferrari | Leclerc scommessa fortemente voluta da Sergio Marchionne VIDEO

Formula 1 - Ferrari verso l'addio a Raikkonen : pronto Leclerc (RUMORS) : Non è ancora ufficiale, ma mancherebbe veramente poco. A partire dalla stagione 2019 di Formula 1, quasi certamente Sebastian Vettel avra' un nuovo compagno di squadra in Ferrari. La scuderia italiana, infatti, avrebbe ormai rotto gli indugi, decidendo di salutare il veterano Kimi Raikkonen dopo quattro anni 2014-2018 ai quali va aggiunto il biennio 2007-2009 che vide il driver finlandese laurearsi campione del mondo proprio alla sua prima ...

Garage Italia annuncia Leclerc in Ferrari e poi cambia il testo : Pomeriggio movimentato: sull’account Instagram di Garage Italia (ovvero di Lapo Elkann) d’improvviso compare una foto di Charles Leclerc con il seguente testo: “Orgogliosi di aver creduto in te fin dall’esordio in @f1. Orgogliosi di averti accompagnato in pista, curva dopo curva. Felici di vederti presto al volante della Rossa @charles_Leclerc“. Un colpo! Ma come? Danno […] L'articolo Garage Italia annuncia ...

Leclerc-Ferrari - l'azienda di Lapo anticipa sui social l'ufficialità. Post rimosso e corretto : 'E' un augurio' : Sono ore di attesa per il possibile annuncio del passaggio di Charles Leclerc alla Ferrari. In attesa dell'ufficialità, come per un conto alla rovescia di fine anno, un'anticipazione è arrivata sulle ...

F1 - Charles Leclerc nuovo pilota Ferrari. L’anticipazione di Lapo Elkann - a breve l’ufficialità : Charles Leclerc nuovo pilota Ferrari? Quasi. Si attende soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore ma intanto è arrivata un’anticipazione da Garage Italia, azienda fondata da Lapo Elkann, il nipote dell’avvocato Agnelli. Il post pubblicato su Facebook è stato poi rimosso quando era però ormai stato visualizzato da diverse persone. A breve comunque la scuderia di Maranello dovrebbe ufficializzare ...

