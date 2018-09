rovigooggi

: Un gran bell'evento da ripetere sicuramente! Complimenti agli organizzatori e grazie a chi ha partecipato! - SalumiSandri : Un gran bell'evento da ripetere sicuramente! Complimenti agli organizzatori e grazie a chi ha partecipato! - GalloPatty : RT @17Kikka: ‘La legge della probabilità stabilisce che per battere le statistiche negative è necessario ripetere un evento un numero cresc… - Gerti28269 : @camcom_novara @FindOut_Team @annaidanna @IfUnioncamere Grazie di cuore, anche se in ritardo! L’evento è stato appr… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) ... siamo pronti a programmare per il prossimo anno almeno unal mese per tutti i nostri ospiti e per coloro che vorranno cimentarsi in questo splendido sport. Ringrazio il mio staff, Nicola ...