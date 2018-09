Evaso uccide la moglie nel Vicentino | poi fugge e si spara

Uccide la moglie e getta il cadavere dall'auto - poi si spara dopo ore di fuga. Era Evaso a luglio : Un uomo ha ucciso la moglie con diversi colpi di pistola a Lonigo, nel vicentino, ed è poi fuggito facendo perdere le tracce di sé. Ma non ha retto e si è spara to un colpo di...

Vicenza - uccide l’ex compagna a colpi di pistola e fugge : è caccia all’uomo. Era Evaso dai domiciliari a luglio : Ha ucciso la ex compagna con tre colpi di pistola in strada, lasciando il suo corpo a terra e poi è fuggito. È quanto avvenuto questa mattina a Lonigo, nel Vicentino. Zoran Lukijanovic, 40enne di origini serbe evaso dai domiciliari a luglio, è l’uomo ricercato dalla polizia, subito intervenuta sul posto allertata dai testimoni. La donna, Tamiya Dugalic, 32 anni, serba come il presunto omicida, è stata soccorsa da un’ambulanza del Suem ...