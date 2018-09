Enna Buskers Fest | la terza edizione il 14 e 15 settembre

vivienna

(Di venerdì 7 settembre 2018) Saranno 9 in tutto le piazze coinvolte con 20 spettacoli unici previsti , 30 artisti che si alterneranno con replica due volte al giorno per un totale di 80 spettacoli in due giorni,, 40 al giorno, .