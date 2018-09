Emiliano Rigoni | ' Per l' Atalanta ho rifiutato la Juve'

Atalanta - fenomeno Emiliano Rigoni : l’attaccante incanta l’Olimpico con una prestazione pazzesca : Nella giornata di ieri è andata in scena l’ultima partita della seconda giornata del campionato di Serie A, in campo sono scese Roma e Atalanta che hanno regalato spettacolo e grandi emozioni. Un grande protagonista è stato sicuramente l’attaccante Emiliano Rigoni , autore di una doppietta strepitosa nella gara dell’Olimpico. Le critiche del tecnico Gasperini sul mercato portato avanti dalla dirigenza hanno spinto ...

Calciomercato Atalanta - chi è Emiliano Rigoni : il nuovo esterno offensivo di Gasperini : Miglior salame di colonia al mondo e l'unico champagne cordobense che si possa definire tale. Brio e prelibatezza, un po' come il giovane Rigoni , classe 1993 e capace di far stropicciare gli occhi ai ...

Emiliano Rigoni in arrivo all'Atalanta Il centrocampista argentino a Bergamo : Il club dell'Atalanta starebbe per chiudere con lo Zenit per il forte argentino: exploit finale del mercato della Dea.