Emergency | a Trento al via l’incontro nazionale dal titolo “#diguerraedipace” Segui la

Al via il convegno nazionale di Emergency a Trento : si discuterà della questione migranti - di vittime di guerra e di povertà : Venerdì 7 e sabato 8 settembre, l'associazione umanitaria Emergency si riunisce a Trento per il 17simo convegno nazionale. Alla manifestazione nazionale, intitolata "Di guerra e di Pace", saranno presenti i fondatori dell'associazione nonché numerosi esponenti politici e della società civile impegnati in cause umanitarie tra cui Gino Strada, Enrico Mentana, Fiorella Mannoia e Mimmo Lucano.Continua a leggere