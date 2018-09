Economia All' Università di Cagliari summit degli economisti | innovazione e formazione i

Economia : Borghi a 'Il Mattino' - fondi per il Sud destinati alla ricerca : Roma, 06 set 09:42 - , Agenzia Nova, - Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, in una intervista a "Il Mattino" commenta stupito le voci di una presunta trasformazione... , Res,

Manovra - Salvini : "Modello Aquarius esteso all'Economia" : La Manovra economica che verrà è la protagonista dell'agenda politica italiana che rimane sorvegliata speciale dei mercati. Oggi la prima riunione di governo dopo la pausa estiva per iniziare le ...

Manovra - Salvini : "Modello Aquarius sarà traslato all'Economia" : "Il modello Aquarius verrà traslato esattamente anche in materia economica, rispettando quanto promesso agli italiani e contando di rimanere al governo per tutti e cinque gli anni della legislatura". ...

Accelera l'Economia indiana - nonostante i timori dalla Cina : Una spinta che secondo quanto afferma un commento elaborato da Schroders riflette "lo status dell'India come l'economia che cresce al ritmo più veloce al mondo, tra quelle principali, e mette in luce ...

Francesco : "L'Economia deve servire all'uomo - non derubarlo delle risorse" : 'L'economia deve servire all'uomo, non sfruttarlo e derubarlo delle sue risorse'. Lo ha affermato Papa Francesco ad una delegazione di imprenditori partecipanti ad un incontro a Roma in occasione della ...

L'Economia italiana rallenta e lo spread sfiora i 300 punti : "Non siamo soddisfatti di come sta andando L'economia - dice il sottosegretario Giorgetti -, abbiamo ambizione di portare l'Italia a un tasso di sviluppo sopra il 2-3%, giusto sforare il 3% per il ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'La Stampa' - usciamo dalla fase elettoralistica e apriamo un confronto serrato : Roma, 31 ago 08:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in una intervista a "La Stampa" spiega che non possiamo continuare a pensare che l'Economia... , Res,

Ritorno alla Lira : Vantaggi e svantaggi per l'Economia italiana. : In Italia si dibatte sul fatto che il Ritorno alla Lira possa essere un'ancora di salvezza facendoci tornare ad avere un'economia florida basata sull'industria e sulla produzione manifatturiera. Ma ...

Lezioni di Economia dalla Danimarca - repubblica del burro : Qualche settimana fa ero in vacanza in Danimarca. Triste a dirsi, sono un nerd così irrecuperabile che, invece di pensare a Shakespeare, i miei pensieri si sono indirizzati verso l'economia. Sono del parere, infatti, che la storia della Danimarca sia

Morgan Stanley - dazi non daranno grossi problemi all'Economia cinese : La guerra commerciale con gli Stati Uniti non cambierà la traiettoria dell'economia cinese verso un 'soft landing', un atterraggio morbido che sta a indicare un rallentamento graduale del suo ritmo di crescita. Lo sostiene la banca Morgan Stanley, se si è espressa per bocca ...

Ocse : l'Economia dell'Italia rallenta : Su base annua, l'economia nell'area dell'organizzazione, ha rallentato marginalmente, passando dalla crescita del 2,6% del primo trimestre al +2,5% del secondo trimestre , rispetto allo stesso ...

Modena - allarme bomba : evacuato il dipartimento di Economia intitolato a Marco Biagi : Modena - Evacuate per allarme bomba le aule del dipartimento di Economia "Marco Biagi" al Foro boario di Modena: lo scrive la Gazzetta di Modena , che precisa come la situazione sia tornata alla normalità dopo le 16, a sei ore dall'allarme. A far partire le ...

