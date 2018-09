Earth Defense Force | Iron Rain sarà disponibile in occidente nel 2019

Aperti i pre-order per Earth Defense Force 5 : Circolavano già da tempo voci secondo le quali presto Earth Defense Force 5 sarebbe stato pubblicato in occidente, anche se all'epoca non avevamo idea della data precisa. Oggi però ci è giunta la notizia che è già possibile preordinare la Standard e Deluxe Edition del gioco. Come riporta Gamingbolt, preordinando il gioco avrete in regalo un tema esclusivo PS4, un esoscheletro potenziato Nix Gold Coat da usare nel gioco ed il DLC Special Weapons ...