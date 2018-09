E ora arriva Mojo | il Festival del giornalista mobile

Per BQ Aquaris X e X Pro ancora niente Pie - ma nell’attesa arriva la LineageOS 15.1 ufficiale : L'evento è di quelli importanti visto che finora gli sviluppatori della famosissima ROM non si erano occupati dei due smartphone spagnoli L'articolo Per BQ Aquaris X e X Pro ancora niente Pie, ma nell’attesa arriva la LineageOS 15.1 ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Ponte Morandi - è arrivata la prima notizia che i parenti delle vittime aspettavano. Cosa sta succedendo a Genova : Sono 20 le persone iscritte nella lista degli indagati per il disastro di Ponte Morandi a Genova più la società Autostrade. E’ quanto emerge da fonti investigative relativamente all’inchiesta sul crollo della Procura di Genova. Tra le ipotesi di reato contestate quelle di disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I nomi ...

“La vera causa della morte”. Dolores O’Riordan - la scoperta arriva solo ora : Un dolore ancora fresco quello legato alla scomparsa della cantante Dolores O’Riordan, inconfondibile con la sua voce meravigliosa che l’aveva resa famosa in tutto il mondo. Un lutto improvviso che aveva particolarmente colpito anche i tanti colleghi pronti a tributarle toccanti omaggi. Ora, ecco emergere la verità sulla sua fine: la cantante è morta annegata nella vasca da bagno in seguito a un’intossicazione da alcool. ...

Dazn : «Il peggio è passato : stiamo lavorando per arrivare al top» : «Non parlerei di flop. Abbiamo avuto un intoppo alla prima partita, un piccolo problema alla seconda giornata e alla terza è andato tutto più che liscio. Siamo partiti “pronti-via” in 6 settimane». Jacopo Tonoli, Chief commercial officer di Perform, il gruppo che controlla Dazn, parla così al Sole 24 Ore dei primi mesi di attività […] L'articolo Dazn: «Il peggio è passato: stiamo lavorando per arrivare al top» è stato ...

ora solare 2018 - ecco quando arriva : spostare le lancette un’ora indietro : È notizia recente l’idea della Commissione europea di abolire il passaggio tra ora legale e solare in tutta l’Unione, venendo incontro alle richieste dei paesi dell’Est e del Nord. “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”, ha spiegato il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, annunciando una proposta a breve. Una proposta che rischia però di aprire un “caos lancette”, se – come specificato ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Per gli sfollati arriva un decreto - basta elemosine”. Toti : “Il governo decide i fondi - cambi le leggi” : “Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade“. E quindi l’annuncio di un “decreto urgente”, questione di settimane, “forse di alcuni giorni” perché “gli sfollati hanno diritto a una casa” e hanno “perfettamente ragione” a protestare, come fatto oggi durante la seduta congiunta di Consiglio regionale e comunale. Luigi Di Maio commenta il blitz di 100 ...

Servizi segreti - i cambi annunciati ancora non arrivano : il toto nomi per Aise e Dis : Si è parlato del nuovo ddl Anticorruzione ma non delle nomine sui Servizi segreti. E così il cambio dei vertici del Dipartimento informazioni per la sicurezza e dell’Agenzia informazione e sicurezza esterna è rinviato. Anche durante il Consiglio dei ministri di lunedì, infatti, l’esecutivo non ha affrontato il nodo relativo ai vertici di Aise e Dis. Nonostante già due settimane fa fosse stata anticipata – dalle pagine del Fatto ...

Suspiria - l'orrore ora arriva dalla realtà : l'orrore vero arriva dalla cronaca, dalla realtà. I corridoi bui dell'istituto sembrano le vie grigie di Berlino. La capitale tedesca è un luogo svuotato da ogni speranza. E gli artisti si creano ...

US Open – Medvedev-Tsitsipas - ancora ruggini dopo Miami : si danno la mano - ma su Instagram arriva… il blocco! : Rapporti ancora tesi fra Medvedev e Tsitsipas: dopo le ruggini di Miami, i due si sono dati la mano agli US Open, ma su Instagram il greco ha bloccato il russo Durante il Masters 1000 di Miami, Danil Medvedev e Stefanos Tsitsipas non se le sono certo mandate a dire. dopo il litigio, i due non si sono più affrontati, fino alla sfida degli US Open. Ci si poteva aspettare ancora qualche problema fra i due, ma al termine della sfida, vinta dal ...

Il 12 settembre arrivano i nuovi iPhone. Cosa sappiamo finora : Tante indiscrezioni e, adesso, anche una data (ufficiale) e un'immagine (che ancora non lo è). Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre. Il sito 9to5Mac ha pubblicato una foto dei dispositivi, che accompagna voci e analisi. Ecco quali sono le più attendibili. Apple si fa in tre Da aprile in poi, diversi analisti hanno rilanciato la stessa previsione: Apple presenterà tre iPhone. Tutti avranno un ...

Qui è ora. Il primo docu-film prodotto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo arriva a Venezia : È un mondo che abbraccia centinaia di ragazzi. Il titolo si riferisce all'importanza di ogni momento. L'oratorio mantiene la stessa intuizione di un tempo, ma deve aver la capacità di aggiornarsi, ...

Né solare né legale - arriva l'"ora sovranista" : Anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta. Solo l'Europa e la sinistra italiana riescono a sbagliare il 100% delle mosse. Il che è anche statisticamente complicato. Sarà una dote naturale, oppure ai corsi di formazione politica a Bruxelles leggono i manuali al contrario come i satanisti. Fatto sta che la puntualità con cui le istituzioni europee prendono solo decisioni impopolari, fuori tempo o fuori luogo ha del ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez - la diretta della giornata : dopo il party a Palazzo Nicolaci - la sposa arriva alla Dimora delle Balze – FOTO E VIDEO : Il conto ala rovescia è partito. Da giorni ormai non si parla d’altro che del Matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, che ieri sera hanno salutato tutti i loro ospiti con una grande festa di benvenuto a Palazzo Nicolaci. Ma è oggi il grande giorno: dopo i balli con gli amici, i due sposi si sono salutati, come vuole la tradizione. Chiara è già arrivata alla Dimora delle Balze, la location scelta per le nozze, fresca e sorridente ...

“La nostra paura…”. Sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi - ricordano i drammatici momenti. E adesso arriva il bellissimo annuncio : L’Italia continua a leccarsi le ferite. Il crollo del Ponte Morandi, il viadotto della A10 venuto giù a Genova lo scorso 14 agosto e che ha causato la morte di 43 persone, ha rovinato l’estate 2018 del Bel Paese. Del resto, è cambiata anche l’agenda politica con lo scontro aperto tra Autostrade, la famiglia Benetton, e l’esecutivo Conte (specie con i ministri in quota 5 Stelle). Intanto, c’è anche un video tra il ...