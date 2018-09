E nella Giornata mondiale della cotoletta viennese vi spieghiamo come si fa alla

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : trionfo di Alessio Gangi negli obbligatori. Argento per Elena Donadelli. Incetta di medaglie azzurre nella prima giornata : Parte benissimo l’avventura della nazionale azzurra ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a São Miguel, Portogallo, nel cuore delle Azzorre. nella prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti della specialità degli obbligatori, impegnati nell’esecuzione di tre complicati esercizi: per quanto concerne la categoria Senior gli atleti hanno eseguito l’Otto doppio tre avanti ...

F1 – Sebastian Vettel tra problemi e incidenti nella prima giornata di Monza : l’analisi del ferrarista : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia sul circuito di Monza: le parole del tedesco tra pioggia, problemi alla monoposto e incidenti Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: nonostante un’uscita alla ‘Parabolica’, Vettel ha chiuso le Fp2 davanti a tutti sul circuito di Monza, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da ...

MotoGp – La fidanzata di Giribuola nel box Ducati : Marielle Tjalsma - ombrellina-reporter nella giornataccia di Silverstone [GALLERY] : La fidanzata di Alberto Giribuola nel box Ducati: Marielle Tjalsma reporter sui social della ‘giornataccia’ della MotoGp a Silverstone Una giornata davvero poco piacevole quella vissuta dai piloti e dagli addetti ai lavori di MotoGp a Silverstone. Dopo tanta pioggia ed un asfalto non in grado di drenare le abbondanti precipitazioni, si è deciso per l’annullamento del Gp di Gran Bretagna. Nel box Ducati a vivere queste ...

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori nella 2^ giornata : Probabili formazioni Serie A: dubbi e Moduli e le mosse dei tecnici per gli schieramenti della 2^ giornata del massimo campionato italiano (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:35:00 GMT)

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. Colpacci di Alfieri/Sacripanti e Calì/Brembilla nella Giornata delle qualificazioni : Spettacolo e sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioni della Coppa Italia di Caorle, sesta tappa del Campionato Italiano con l’assegnazione del primo trofeo stagionale. A firmare i risultati più sorprendenti sono stati in campo maschile Alfieri/Sacripanti che hanno sconfitto i vincitori dell’ultima tappa del BPER Banca BVIT domejica scorsa a Cesenatico Benzi/Bertoli, mentre tra le donne Calì/Brembilla hanno superato dopo ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 2018 : nella quarta giornata due ori un argento ed un bronzo per l’Italia : Non smette di conquistare allori l’Italia agli Europei Junior/under 23 di Ciclismo su pista: ad Aigle, in Svizzera, arrivano oggi due ori, un argento ed un bronzo, che portano il medagliere azzurro a quota 16, con 10 ori, 4 argenti e due bronzi. Titoli continentali per Miriam Vece e Vittoria Guazzini. Miriam Vece si mette al collo l’oro nella velocità individuale under 23, avendo superato nell’atto conclusivo la lituana Migle ...

MotoGp – Crutchlow e il meteo birichino nella gara di casa : “domani sarà la giornata chiave” : Crutchlow, il rinnovo di contratto con Honda e la gara di casa: le sensazioni del britannico prima del Gp di Silverstone Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però impegnati ugualmente in sella alle loro moto per i test con le loro squadre. La MotoGp si sposta adesso a Silverstone dopo l’appassionante gara al Red Bull Ring, dove Lorenzo ha avuto ...

Superbike - Test Portima~o 2018 : Marco Melandri davanti a tutti nella prima giornata. Assente Sykes per infortunio : Il Mondiale di Superbike 2018 si prepara a tornare in scena per il decimo round previsto sul tracciato portoghese di Portima~o. Una pista con un disegno altamente spettacolare, apprezzata dai centauri perché di grande difficoltà tecnica. In attesa di vedere gli “eroi” delle derivate di serie esibirsi nel weekend iridato, programmato dal 14 al 16 settembre, il Circus è protagonista di una due giorni di Test proprio sul circuito ...

Fantacalcio : perché bisogna schierare Dybala contro la Lazio e il Papu contro la Roma nella seconda giornata : Nel calcio ci sono delle squadre del destino, delle avversarie contro cui inevitabilmente le giocate riescono meglio e trovare il fondo della rete sembra più facile. La condizione ideale di cui i ...

Crollo ponte Morandi - la Serie A si mobilita : maglietta speciale e raccolta fondi nella prossima giornata di campionato : La Serie A si schiera al fianco di Genova colpita dall’immane tragedia del Crollo del ponte Morandi: i calciatori indosseranno nel prossimo weekend una maglietta speciale Prima dei match di Serie A del prossimo weekend, i calciatori indosseranno magliette speciali per commemorare i morti causati dal Crollo del ponte Morandi di Genova. Il 14 agosto la tragedia immane che si è consumata nel capoluogo ligure ha segnato profondamente ...

Serie A - nella seconda giornata squadre in campo con una maglia per Genova : ... Giovanni Toti - che resta uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Siamo contenti che ogni giocatore sarà portatore di un messaggio di speranza e di rinascita per la nostra città. Genova è nel ...

Pattinaggio a rotelle velocità - Europei 2018 : Italia poker d’ORO nella prima giornata di gare in strada : Dopo la giornata di break, i Campionati Europei di Pattinaggio a rotelle velocità categorie Allievi, Junior e Senior di Ostenda (Belgio) sono andati in scena in strada per il primo giorno di gare. Anche quest’oggi è proseguito il duello Italia-Spagna. nella 200m sprint (time trial) le azzurrine categoria Allievi hanno portato a casa due medaglie: l’argento con Asia Libralesso e il bronzo con Gaia Lissandron. L’oro è andato alla ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : doppia vittoria per Bollate nella prima giornata : Si apre con un doppio successo l’European Cup Winners Cup 2018 (che poi è la Coppa delle Coppe) per Bollate. La formazione leader del campionato italiano ha imposto la propria legge anche nelle prime due partite in Europa, andando subito al comando del girone B. Nel primo incontro, le Eagles di Lucerna (Svizzera) sono state sommerse di valide e punti fino al definitivo 9-1 che ha interrotto la contesa al quinto inning, quando era passata ...

Atletica paralimpica - Europei Berlino 2018 : assegnati quindici titoli nella prima giornata : Va in archivio a Berlino, in Germania, la prima giornata degli Europei di Atletica paralimpica, senza azzurri in gara, con l’assegnazione dei primi 15 titoli della rassegna continentale. Alcuni risultati sono di pregevole fattura, cadono infatti quattro record del mondo, uno europeo e tre record dei campionati. Record del mondo nel getto del peso maschile, classe F41, per il polacco Bartosz Tyszkowski, che con 14.04 migliora il precedente ...