“È morto” Grave lutto per il volto storico Mediaset | Barbara D’Urso lo annuncia in

(Di venerdì 7 settembre 2018) Il salotto giornaliero diD’Urso, Pomeriggio Cinque, è ricominciato da pochissimo. E non alla grande, in realtà. Nessuno si sarebbe immaginato che lo share pendesse più dalla parte della concorrenza e invece così è stato: ‘La vita in diretta’ di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ha battuto la trasmissione di Carmelita per due giorni consecutivi. Eh già, parlano i numeri: La vita in diretta 2 – Pomeriggio Cinque 0. La trasmissione della coppia Timperi-Fialdini ha infatti raggranellato il 16,71% di ascolti, battendo (di nuovo) quella di Carmelita su Canale 5, che si è assestata tra il 15,3% e il 15,6 per cento. Risultati che, fino a pochi giorni fa, era difficile anche solo immaginare. No, Pomeriggio Cinque, nonostante il ciclone Aida Nizar, non è partito in quarta quest’anno, ma siamo solo all’inizio. Carmelita, nel frattempo, continua a dare ...