Dramma familiare | marito e moglie trovati impiccati in casa

Dramma familiare nel Vicentino - marito e moglie trovati impiccati in casa : Le vittime sono il 58enne Valter Magrin e la 56enne Paola Bosa, trovati senza vita impiccati in un capanno degli attrezzi nel giardino di casa. Nonostante i soccorsi, per loro non c'è stato niente da fare: da una prima analisi della scena pare si tratti di un gesto volontario che escluderebbe la partecipazione di terze persone.Continua a leggere

Dramma familiare in Belgio : madre uccide nel sonno i tre figli di 4 anni - 2 anni e 3 mesi : La trentenne ha ucciso i figli in casa nel sonno mentre il marito dormiva al piano di sopra. Infine ha preso l'auto e si è schiantata contro un pilone di un ponte autostradale. All'arrivo dei soccorsi ha confessato tutto ma quando gli agenti sono arrivati a casa per i tre piccoli non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Chiara Ferragni - la madre rivela il Dramma familiare : 'Non siamo state felici' : Anche l'influencer più famosa del mondo avrebbe passato un momento buio, condiviso con le due sorelle. 'Le ragazze - spiega Marina - hanno avuto il passaggio stretto della separazione tra me e il ...