Download Firefox 62 Finale : Veloce e con font variabili : Disponibile al Download Firefox 62 Finale dove sono presenti diverse novità importanti con i font variabili, consumo di RAM ridotto e molto altro. Download per tutti i sistemi Disponibile la nuova versione di Firefox 62 per Windows, MAC, Linux ed Android Oramai i rilasci di Firefox sono precisi e non tardano mai la consegna ed […]

Download Firefox 61 Finale : Ecco la funzione ""Riscaldamento schede” : Disponibile al Download Firefox 61 Finale dove non troviamo tantissime novità ma un update votato a bug fix e maggiore leggerezza. Ecco tutte le novità ed il Download dell’ultima versione di Firefox Disponibile la nuova versione di Firefox 61 per Windows, MAC, Linux ed Android Con cadenza precisa come un orologio svizzero, il 26 Giugno […]