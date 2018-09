Dopo quella dei dazi | la nuova guerra tra Cina e Usa è sulla tecnologia quantistica

Iliad termina l’offerta a 5.99 euro - altre 200k Sim per quella a 6.99 euro - e Dopo? : Iliad ha ufficializzato che l’offerta a 5.99 euro (30 Giga) è terminata, e sono disponibili altre 200k Sim per l’offerta a 6.99 euro (40 Giga): e cosa ci si può aspettare per il futuro?Se siete interessati all’offerta con minuti, sms illimitati e 30 Giga di traffico dati mensili di Iliad, vi informiamo che sfortunatamente il nuovo operatore ha terminato le sottoscrizione e adesso l’offerta da 5.99 euro non è più ...

Dopo l'incendio : "quella discarica è come un vulcano - prima o poi scoppia" : CRONACA - Ci sono volute 24 ore per spegnere definitivamente l'incendio divampato martedì verso le 20,30 nella discarica Aral di Castelceriolo. Vigili del fuoco, personale Aral e tecnici Arpa hanno ...

Festa dell’Unità - Dopo la sconfitta di Pisa il Pd cancella quella di Riglione : “Militanti stanchi di un partito autoreferenziale” : A Pisa la storica Festa dell’Unità comunale di Riglione quest’anno non si farà. dopo settant’anni il Comitato direttivo del quartiere ha deciso di non organizzare stand e area dibattiti per una ragione soprattutto politica: la sconfitta alle amministrative dello scorso giugno quando Pisa è stata conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo cinquant’anni di giunte di centrosinistra. “C’è stanchezza tra i militanti per come sono andate le ...

WWE – Sheamus e quella carezza alla ‘sua’ Sampdoria : “giusto non giocare Dopo la tragedia del Ponte Morandi” : La superstar WWE Sheamus, grande tifoso della Sampdoria, ha appoggiato la scelta del club blucherchiato di non giocare dopo la tragedia del Ponte Morandi La tragedia del Ponte Morandi che ha sconvolto la città di Genoa non è passata inosservata negli USA. La superstar WWE Sheamus, grande tifoso della Sampdoria dai tempi del mitico Attilio Lombardo, ha appoggiato la scelta della Lega Calcio di rinviare Genoa-Milan e Fiorentina-Sampdoria in ...

Altra forte scossa in Molise - Dopo quella di magnitudo 5.1 - : Roma, 16 ago., askanews, - Una nuova forte scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata nella sera di giovedì in Molise, con epicentro a 4 chilometri da Montecilfone, Campobasso,. Lo riporta l'Istituto ...

Marchionne e quella cravatta 10 anni Dopo : Con la cravatta perché "ci siamo decisamente guadagnati il diritto di essere presi sul serio". Era il 1° giugno scorso e Sergio Marchionne , dal palco del Capital Market day di Balocco, stupiva la ...

“Stop a quella medicina”. 11 bambini morti Dopo il parto : l’annuncio : Uno studio clinico che prevedeva la somministrazione a donne incinte del sildenafil, il principio attivo del farmaco anti-impotenza Viagra*, è stato interrotto in Olanda dopo la morte di 11 neonati. Il medicinale veniva somministrato alle future mamme che presentavano una placenta poco sviluppata, con l’obiettivo di migliorare la crescita fetale. Sembra che i bebè siano morti per avere riportato danni polmonari letali. Lo riporta la ...

Google Cloud accelera sulle blockchain : ufficiale la partnership con Digital Asset Dopo quella con BlockApps : Google investe da anni sulle blockchain, ed è possibile che l'offensiva sia mirata a tirare i remi in barca e cercare il sorpasso sulle nuvole concorrenti L'articolo Google Cloud accelera sulle blockchain: ufficiale la partnership con Digital Asset dopo quella con BlockApps proviene da TuttoAndroid.

Il primo post della moglie di Bode Miller Dopo la tragedia : "Mai più morti come quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...

Dalla lotta al cybercrime a quella contro la peDopornografia : la Polizia postale compie 20 anni : Dalla tutela dei servizi postali alla lotta al cybercrime, alla pedopornografia on line e alle forme sempre più invadenti di cyberbullismo. La Polizia postale compie 20 anni. Tra software complessi, analisti, attività sottocopertura e digital forensics oggi la postale si trova a dover affrontare sfide sempre più complesse. Lo dimostrano ad esempio i numeri della lotta alla pedopornografia on line per la quale dal 2006 – anno di nascita del ...

“Ero con te e tu ora sarai con me”. Il messaggio dolcissimo di Tiziano Ferro Dopo quella morte straziante : La notizia della sua morte ha sconvolto Tiziano Ferro che, pur non avendo mai conosciuto quella ragazza piena di vita, stroncata poco prima degli orali della Maturità, che viveva nella sua stessa città, Latina, ha voluto salutarla. Pur non avendola mai incontrata, infatti, il cantante ha voluto dedicarle un dolce pensiero su Instagram. La triste storia di Martina Natale, 19 anni, l’ha raccontata qualche giorno fa il quotidiano Latina ...

Jalisse : "Accanimento e invidia Dopo quella vittoria a Sanremo - quest'anno ci riproviamo" | L'INTERVISTA : "Si è rotto l'incantesimo, finalmente". Fabio Ricci al telefono non frena l'entusiasmo a pochi giorni dalla fine di "Ora o mai più". Secondo posto per lui e sua moglie...