Dopo 100 giorni di governo un sottosegretario su due attende ancora le deleghe : Cento giorni di governo Conte e sottosegretari ancora senza deleghe. È l'anomalia che emerge dal rapporto AGI/Openpolis sui primi cento giorni del governo presieduto da Giuseppe Conte. Una situazione particolare Nonostante siano passati 100 giorni dal giuramento dell’esecutivo, la squadra di governo risulta ancora incompleta. Una situazione particolare, senza casi analoghi nella scorsa legislatura. La nomina ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - Capone sulle anticipate “Dopo 41 anni meritatamente a casa” (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:17:00 GMT)

Pensioni - su "quota 100" aumentano i dubbi : il governo deciderà solo Dopo l'estate : Quota 100 probabilmente si farà, Lega e M5S difficilmente si tireranno indietro dopo le promesse elettorali; ma ci saranno...

In Afghanistan dispersi 100 soldati Dopo attacco dei talebani a base militare - : I talebani hanno conquistato il distretto di Bilchirag nella provincia dell'Afghanistan meridionale di Faryab; non si hanno notizie di circa 100 soldati afghani di stanza nella base militare della ...

Armenia : premier Pashinyan - Dopo 100 giorni di governo entriamo in una nuova fase : ... dopo un periodo di 100 giorni, stiamo entrando in una nuova fase, la cui essenza principale è attuare importanti riforme per aprire nuove opportunità per il nostro paese e per l'economia, in modo da ...

Miressi - Dopo l'oro europeo ecco il record italiano nei 100 metri stile libero : l'oro europeo nei 100 stile libero non gli bastava, ci voleva la settimana perfetta. Nella finale cadetti dei 100 metri stile libero, Alessandro Miressi ha fermato il tempo a 47"92, passaggio a 23"19, ...

Atletica - Europei di Berlino : il rammarico azzurro Dopo la squalifica della staffetta 4×100 : Atletica, Europei di Berlino: la staffetta italiana della 4×100 è stata squalificata a causa di un cambio maldestro Europei di Berlino, squalificata la staffetta italiana della 4×100 per un errato cambio di testimone. “Il patatrac al secondo cambio: il testimone fa fatica a lasciare la mano di Fausto Desalu per farsi agguantare da quella di Davide Manenti. Ai giudici non sfugge ed è inevitabile la squalifica della ...

La nave Maud torna Dopo 100 anni in Norvegia : partì per il Polo Nord : Lunedì 6 Agosto 2018, la nave Maud è riuscita a rientrare in Norvegia dopo essere stata esattamente 100 anni in mare. La nave infatti lasciò il porto di Oslo un secolo fa e la sua spedizione, a causa di diversi imprevisti, è durata più del dovuto: la storia della nave diretta al Polo Nord sta facendo il giro del mondo, lasciando i lettori a bocca aperta. La nave Maud e il viaggio al Polo Nord Si tratta di una delle più importanti navi ...

Nave Maud : ritorno in Norvegia Dopo 100 anni/ La regina dei ghiacci di Amundsen sfidò il Polo Nord : Nave Maud, l'imbarcazione definita la regina dei ghiacci è tornata a casa dopo aver sfidato il Polo Nord. Dall'agosto 2017 ha lasciato il Canada, ora sarà esposta ai turisti.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Europei atletica - Tortu vince la semifinale dei 100 metri. Alle 21.50 corre per una medaglia 40 anni Dopo l’oro di Mennea : Filippo Tortu vince la sua semifinale e tiene viva la speranza di una medaglia italiana nei 100 metri ai campionati Europei di atletica leggera di Berlino. Il 20enne delle Fiamme GiAlle corre in 10″12 precedendo di due centesimi il britannico Chijindu Ujah. Complessivamente Tortu realizza il quinto tempo: il migliore è stato il francese Jimmy Vicaut in 9″97, seguito del britannico Zharnel Hughes, vincitore della propria batteria in ...

Dopo 100 anni svelata la "camera segreta" di Casa Cuseni : Misteriosa, per il segreto di un amore omosessuale che ha custodito per oltre un secolo, e magica per la quantità di storie e personaggi che ha ospitato - da Greta Garbo a Coco Chanel, Pablo Picasso, Bertrand Russell e Roald Dahl - Casa Cuseni a Taormina non è semplicemente un luogo da visitare, è un'opera d'arte che non si finisce mai di scoprire. Fatta costruire nel 1905 dal pittore inglese Robert Hawthorn Kitson, figlio ...

Messico - cade aereo Dopo il decollo : 100 passeggeri e nessuna vittima video|foto : Il velivolo ha effettuato un atterraggio d'emergenza a circa dieci chilometri dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel nord del Paese

