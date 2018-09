Donnarumma | Italia brava a recuperare

Italia-Polonia - solo 1-1 in Nations League. Jorginho su rigore e Donnarumma salvano Mancini - Balotelli flop : L'I talia di Roberto Mancini comincia arrancando la Nations League . Contro la Polonia , al Dall'Ara di Bologna, finisce 1-1 dopo un primo tempo disastroso sia in fase di costruzione, zero occasioni ...

Pagelle Italia-Polonia 1-1 : Chiesa cambia la partita - Balotelli bocciato - miracoli Donnarumma : Pareggio prezioso in rimonta per l’Italia contro la Polonia nel primo match della Nations League 2018-2019. Il rigore trasformato da Jorginho ha risposto al vantaggio iniziale di Zielinski. Decisivo l’ingresso nella ripresa di Federico Chiesa. Pagelle Italia-Polonia 1-1 ITALIA: Donnarumma: 7. Se il migliore in campo è il portiere c’è per forza qualche problema. Gigi si inventa due miracoli incredibili nei primi tenta ...

Nazionale - Donnarumma : 'La conconcorrenza nell'Italia e nel Milan non è un problema' : Donnarumma ringrazia anche Buffon: 'Gigi è il top al mondo, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi ha dato, anche in allenamento. C'è sempre da imparare ed io cercavo sempre di rubargli ...

Italia - Donnarumma : "Sarà Mancini a scegliere l'erede di Buffon" : Donnarumma, Perin e Sirigu sono i tre portieri convocati in Nazionale per le prime due sfide di Nations League. Nel ciclo azzurro che ricomincia in ballo c'è la pesante eredità di Buffon e il più ...