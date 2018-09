Diversità e inclusione | Hera fra i primi 25 al mondo nel ranking di Thomson Reuters

firstonline.info

: Sostenibilità: Accenture prima in top 100 indice di diversità e inclusione - pressgreenbutt : Sostenibilità: Accenture prima in top 100 indice di diversità e inclusione - AndreaCortiAC : Sostenibilità: Accenture prima in top 100 indice di diversità e inclusione - articolo1hr : #farete2018 #disability Laura Giovannini L'inclusione della diversità comporta: la valorizzazione del brand, la fid… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Nell'edizione 2018 del "Diversity and Inclusion Index" di, con un punteggio di 73,5 punti, è risultata la seconda azienda in Italia e la 22esima ale prima multiutility a livello globale. Lo fa sapere l'azienda, precisando che la ricerca ha preso in esame un campione composto da oltre 7.000 aziende quotate a livello globale. Il Diversity ...