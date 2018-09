Disponibile Tor Browser 8.0 : Tutte le novità del miglior Browser per Navigare Anonimi : Ecco come Navigare in modo completamente Anonimo con la nuova versione di TOR Browser 8 Disponibile Tor Browser 8.0: Tutte le novità TOR Browser è uno dei programmi migliori in assoluto per Navigare Anonimi su internet. In pratica è una versione modificata ad HOC che integra un client TOR per mascherare la nostra navigazione . […]

Nier Automata : Disponibile il pre-order del romanzo "Long Story Short" : Viz Media ha annunciato la disponibilità del preordine in tutto il mondo per Long Story Short, il primo di due romanzi che aggiungono ulteriore contesto alla storia e ai personaggi di Nier: Automata. Come segnala Gamespot, il libro è già disponibile in Giappone e la sua traduzione in inglese verrà rilasciata il 9 ottobre.Long Story Short è stato scritto da Jun Eishima e Yoko Taro - quest'ultimo è il direttore di Nier: Automata - ed è un'ottima ...

Spider-Man : Disponibile gratuitamente un tema per PS4 sullo store europeo : Marvel's Spider-Man è finalmente arrivato e, poco fa, abbiamo ammirato alcuni video dedicati all'esclusiva PS4, compreso il trailer di lancio esteso. Con l'arrivo del gioco Sony e Insomniac hanno deciso di pubblicare un tema gratuito per PlayStation 4.Inizialmente disponibile solo per gli utenti nordamericani, ora è possible procedere al download del tema dal PlayStation store europeo.Come riporta PlayStation LifeStyle, si tratta di un tema ...

Pocophone F1 è Disponibile sul sito di Unieuro - ma il prezzo non torna : Sì perché, come potete vedere anche dallo screenshot qui sotto , catturato per dovere di cronaca, , la versione da 64 GB di Pocophone F1 costa 379' anziché 329 euro. Per di più Unieuro indica che è ...

Call of Duty WWII : Disponibile l'evento Covert Storm : Sledgehammer Games ha rivelato un nuovo evento in-game per Call of Duty: WWII intitolato Covert Storm e, come gli eventi precedenti, anche questo aggiunge un sacco di contenuti gratuiti.Come segnala Dualshockers, Covert Storm aggiunge tre nuove armi al gioco: il fucile d'assalto AS-44, il fucile mitragliatore Proto X-1 e la mitragliatrice leggera VMG 1927, oltre a una nuova sfida per la community e altro.A differenza della maggior parte degli ...

theHunter Call of the Wild 2019 Edition : il titolo degli sviluppatori di Just Cause sarà Disponibile a ottobre : Ricordate theHunt: Call of the Wild? se non siete tra questi vi basti sapere che si tratta di un titolo sviluppato da Avalanche Studios (Just Cause) in cui il giocatore dovrà cacciare animali selvaggi in stupende e selvagge ambientazioni. Se non avete avuto l'occasione di provarlo forse questo è il momento giusto per rimediare. Il gioco base non è avaro di ambientazioni, potremo infatti cacciare nelle campagne tedesche di Hirschfelden, il ...

Torino - Ansaldi sarà inDisponibile per un mese e mezzo : Dopo aver saltato la prima giornata per squalifica, Cristian Ansaldi ha dovuto lasciare in anticipo il campo nel match contro l’Inter a causa di un infortunio al ginocchio: il report medico recita “trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento mediale”. Il terzino granata, poi, tramite i social ha voluto aggiornare i suoi tifosi: “Grazie a Dio, sia il menisco che il legamento crociato ...

Honor Play è ufficiale in Europa - già Disponibile sullo store HiHonor : Nel corso della seconda giornata dell'IFA 2018, Honor ha presentato il suo top di gamma dedicato agli appassionati di gaming. Honor Play sbarca dunque in Europa dopo l'annuncio in Cina dei mesi scorsi. L'articolo Honor Play è ufficiale in Europa, già disponibile sullo store HiHonor proviene da TuttoAndroid.

Si torna nelle strade di Sotenbori con Yakuza Kiwami 2 - ora Disponibile in occidente : Ripercorrete il viale dei ricordi con Kazuma Kiryu quando ritornerete a Sotenbori, Osaka, per mediare la pace tra clan rivali, sulla scia di un improvviso assassinio. Sfidato da Ryuji Goda, il Dragone di Kansai, Kiryu si lascerà indietro la sua vita pacifica e si inoltrerà nel mondo che desiderava lasciarsi alle spalle, un mondo in cui può esserci un solo dragone. Unitevi a Kiryu e aiutatelo nella sua grande impresa in Yakuza Kiwami 2, ...

Rootless Pixel Launcher è Disponibile nel Play Store : Rootless Launcher è un'applicazione che permette di rinnovare l'aspetto di smartphone e tablet tramite un Launcher completamente gratuito e open source che non richiede il root del dispositivo. Il Launcher è in grado di personalizzare i dispositivi mobili con uno stile Pixel ed è caratterizzato da una barra di ricerca in basso e dal cassetto delle app accessibile con uno swipe verso l'alto. L'articolo Rootless Pixel Launcher è disponibile nel ...

Inter-Torino - Mazzarri : 'Il vero Belotti sta tornando - Inter fortissima. Baselli inDisponibile' : Il riscatto passerà da San Siro, per il Torino. Dopo la sconfitta maturata in extremis con la Roma, i granata affrontano un'altra delusa dalla prima giornata di campionato: l'Inter, fermata sul campo ...

La Paranoid Android è tornata ed è Disponibile per alcuni Sony : La celebre custom ROM Paranoid Android è tornata e risulta disponibile per Sony Xperia X, X Compact, XZ Premium, XZ1 e XZ1 Compact, basata su Android 8.1 Oreo. Un lungo post su Google Plus chiarisce la situazione. L'articolo La Paranoid Android è tornata ed è disponibile per alcuni Sony proviene da TuttoAndroid.

Scaldate i motori : F1 2018 è finalmente Disponibile : Con la nostra recensione di F1 2018 già protagonista sulle pagine di Eurogamer.it arriva il comunicato ufficiale che annuncia la disponibilità dell'atteso titolo racing. Ecco il comunicato:I giocatori possono "Conquistare la prima pagina" nel motorsport più prestigioso al mondo con F1 2018, il videogame ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.F1 2018 è l'esperienza di F1 più ...

WPS Office Disponibile al download sul Microsoft Store : A poche ore dalla versione .exe di WinZip ecco che anche WPS Office, la nota suite di programmi gratuita paragonabile ai Word, PowerPoint ed Excel di casa Redmond, è approdato sul Microsoft Store mediante il tool Desktop Bridge. Descrizione THE PERFECT FREE Office SOFTWARE Your dream solution for a low-budget, non-commitment, highly compatible and efficient Office suite. The smallest size Office suite contains Writer, Presentation, Spreadsheets, ...