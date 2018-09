Diciotti | Salvini | scheletrini che scappano da guerra e' farsa

La polizia 'ferma' a Roma 16 migranti della Diciotti. Salvini 'Altro che poverini'. Ma saranno rilasciati : La polizia è alla ricerca dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti e allontanatisi dal centro di Rocca di Papa nei giorni scorsi. Stamattina agenti della Digos hanno prelevato 17 persone che erano in ...

L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti : il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

Fondi Lega e caso Diciotti - Salvini 'sorridente e incacchiato'. Ma il ruolo della vittima può fargli gioco : Lui, Matteo Salvini , si definisce 'sorridente e incacchiato'. Ma a vederlo al Viminale, in conferenza stampa, nella quale accenna soltanto al caso della sentenza sui soldi della Lega , e non vuole ...

L'indagine su Salvini per il caso Diciotti divide il Csm : Il caso della nave 'Diciotti' è stato al centro di una articolata discussione nella seduta odierna del Plenum del Consiglio superiore della magistratura. Le posizioni prese dai consiglieri sull'iniziativa giudiziaria del pm di Agrigento Luigi Patronaggio sono state diverse. In linea generale è stata sottolineata la necessità di ribadire e tutelare "l'autonomia e l'indipendenza della ...

Diciotti - Salvini sui migranti irreperibili : 'Ma non li avevo sequestrati?' : 'Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così 'bisognosì di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati? È l'...

Spunta un nuovo caso-Diciotti : Salvini rischia un'altra indagine : Anche la procura di Roma potrebbe aprire un fascicolo contro Matteo Salvini . E al centro ci sarebbe sempre la nave Diciotti, ma non per lo sbarco dei 177 migranti di agosto. Bensì una situazione '...