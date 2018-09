Diciotti - 16 migranti identificati e rilasciati. Salvini : «Sono in fuga dalla legge» : Erano in fila per essere visitati da personale di Medici Senza Frontiere al presidio dei volontari del Baobab, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, quando sono stati individuati e...

Salvini indagato : sequestro di persona aggravato/ Video - caso Diciotti - Bonafede : "No a ritorno al passato" : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Diciotti - Salvini indagato attacca i giudici : «Io eletto - loro no». M5S si smarca : Stretto tra il doppio fuoco delle indagini di Genova sui fondi della Lega e dall'arrivo dell'avviso di garanzia con l'accusa di sequestro di persona per la vicenda di nave Diciotti, il...

Salvini indagato per il caso Diciotti : 'Io eletto - i giudici no'. Bonafede lo attacca : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti ...

Diciotti - Salvini riceve avviso di garanzia. Ha bloccato i migranti : Teleborsa, - Dopo l'affondo su quei giudici "che si dicono di sinistra", Matteo Salvini afferma di essere molto sereno. La replica del Ministro dell'Interno arriva in diretta Facebook dopo che la ...

Caso Diciotti - Salvini indagato<br>per sequestro di persona aggravato : Al ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi hanno consegnato un atto giudiziario della Procura di Palermo con il quale gli è stato comunicato che risulta indagato per sequestro di persona aggravato in relazione alla decisione di tenere fermi sulla nave Diciotti della Guardia Costiera i migranti che erano stati salvati in acque maltesi. Il reato è aggravato perché è durato per più giorni e c'erano anche dei minori. La Procura di Palermo ha anche ...

Nave Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona aggravato. Il vicepremier legge lavviso in diretta Facebook : Matteo Salvini è indagato per il sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti. La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul ...

Diciotti - Carabinieri al Viminale per recapitare una busta a Salvini : Teleborsa, - Carabinieri al Viminale . I militari hanno consegnato una busta al Ministro dell'Interno Matteo Salvini . Lo comunicano fonti del Ministero. Non è ancora chiaro il perché di questa visita.

Caso Diciotti - Salvini mostra in diretta Facebook l’avviso di garanzia : “Sono indagato - qualcuno vuole fermarmi” : Dal suo ufficio in Viminale, Matteo Salvini ha aperto in diretta Facebook l’avviso di garanzia notificatogli dai carabinieri dopo il Caso Diciotti. “Sono indagato” ha detto il ministro dell’Interno, “ho il sospetto che qualcuno voglia fermarmi“. L'articolo Caso Diciotti, Salvini mostra in diretta Facebook l’avviso di garanzia: “Sono indagato, qualcuno vuole fermarmi” proviene da Il Fatto ...

Matteo Salvini - avviso di garanzia per la Diciotti : 'Adesso Saviano - Boldrini e Mannoia...' : ' Laura Boldrini , Roberto Saviano , Chef Rubio , Fiorella Mannoia staranno festeggiando'. Matteo Salvini è ironico nella sua diretta Facebook con cui ha annunciato di aver ricevuto l' avviso di ...

Diciotti - atto d'accusa a Salvini 'Sequestro di persona aggravato' : La procura di Palermo ha inviato gli atti dell'inchiesta su Matteo Salvini, per il blocco dei migranti che erano a bordo della nave Diciotti, al tribunale dei ministri. Il reato ipotizzato è quello di sequestro di persona aggravato Segui su affaritaliani.it