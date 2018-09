Diciotti | polizia cerca i migranti fuggiti Baobab | 17 prelevati al centro Baobab di Roma

'La polizia cerca i migranti della Diciotti' - a Roma prelevati 16 ragazzi : La polizia è alla ricerca dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti e allontanatisi dal centro di Rocca di Papa nei giorni scorsi. Stamattina agenti della Digos hanno prelevato 16 ragazzi che erano in ...

Nave Diciotti - la Polizia esegue quattro fermi di presunti scafisti : Tra i migranti a bordo della Nave Diciotti ci sarebbero anche 4 presunti scafisti. La Polizia di Stato nella serata di ieri ha eseguito decreti di fermo nei confronti di 3 cittadini egiziani ed un del ...

Diciotti - scontri tra manifestanti e polizia al presidio antirazzista : feriti tre attivisti e un poliziotto : Tre manifestanti, due ragazzi e una ragazza, sono rimasti feriti nei contatti avuti con la polizia nel tentativo di forzare il blocco che impediva loro l’accesso al molo di Levante del porto di Catania, dove per 5 giorni è stata ormeggiata nave Diciotti, con a bordo 137 migranti (fatti sbarcare in nottata). I tre sono stati soccorsi da personale del 118. Negli scontri è rimasto ferito anche un poliziotto che è stato portato in ospedale con ...

Diciotti - tensione a Catania : scontri tra attivisti e polizia : Alcuni momenti di tensione al Porto di Catania durante la manifestazione 'pro migranti'. Alcuni dei manifestanti hanno cercato di forzare l'accesso al Molo dove è ormeggiata la nave Diciotti, entrando ...

Diciotti - scontri tra polizia e manifestanti : un agente e tre manifestanti feriti : Caos al molo di Catania dove sale la tensione. Oggi sono sbarcati alcuni migranti gravemente malati. C'è stato un contatto tra forze dell'ordine e manifestanti che hanno tentato di forzare l'accesso ...

Nave Diciotti - nuova manifestazione al porto di Catania : tensione con la polizia. E spuntano anche i pescatori pro Salvini : Continua la protesta del presidio in favore dello sbarco dei circa 150 migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Nel pomeriggio di ieri si sono verificati anche momenti di tensione all’ingresso del molo di Levante quando alcuni manifestanti, appartenenti a diverse aree della sinistra catanese, hanno provato a raggiungere un corteo di militanti di Forza nuova, svolto all’interno dello scalo etneo. Dopo un ...

Diciotti - tensione al porto Catania : manifestanti bloccano polizia : Catania, 23 ago., askanews, - Momenti di tensione all'ingresso del Molo di Levante a Catania dove un nutrito gruppo di manifestanti si è gettato per terra impedendo ad un mezzo della polizia di ...

Nave Diciotti - dopo intervento del Colle sbarcati i 67 migranti. Scortati dalla polizia i due indagati per violenza privata : I 67 migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla Nave della guardia costiera sono scesi giovedì sera dalla Nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Determinante l’intervento del Colle, con Sergio Mattarella che ha chiamato il premier Giuseppe Conte poco prima dell’annuncio dello sbarco. Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha però espresso “stupore” per i solleciti arrivati ...

Migranti - polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti : Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Continua a leggere L'articolo Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti proviene da NewsGo.

La nave Diciotti ancora in mare : polizia a bordo <br>Continua il braccio di ferro Salvini-Toninelli? : Un'altra notte passata in mare per la nave Diciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti. Dopo il braccio di ferro tra il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e quello dell'Interno Matteo Salvini, che non ne voleva lo sbarco, alla fine era stata scelto il porto di Trapani per l'approdo, fissato inizialmente per ieri ma poi rinviato alle prime ore di oggi solo che come informa l'Ansa presso il molo stamattina non si vede ...

MIGRANTI - Diciotti VERSO TRAPANI : POLIZIA A BORDO/ Ultime notizie - niente arresto per i due accusati : La nave DICIOTTI con a BORDO 67 MIGRANTI VERSO il porto di TRAPANI: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:40:00 GMT)