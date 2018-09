Diciotti | Carabinieri al Viminale per recapitare una busta a Salvini

Diciotti - carabinieri al Viminale : notificata a Matteo Salvini apertura indagine per sequestro di persona aggravato : sequestro di persona aggravato. È il reato contestato dalla procura di Palermo a Matteo Salvini dopo la trasmissione degli atti da parte degli inquirenti di Agrigento per il caso della nave Diciotti. Sono stati i carabinieri a notificare al ministro dell’Interno l’avviso della procura che di fatto apre l’indagine sul trattenimento di 137 migranti per cinque giorni a bordo della nave – attraccata nel porto di Catania senza che ...