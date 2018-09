ilfattoquotidiano

: Sequestro di persona aggravato. È il reato contestato dalla procura di Palermo a Matteo Salvini dopo la trasmission… - italianaradio1 : Sequestro di persona aggravato. È il reato contestato dalla procura di Palermo a Matteo Salvini dopo la trasmission… - italianaradio1 : Diciotti, carabinieri al Viminale: notificata a Matteo Salvini apertura indagine per sequestro di persona aggravato - bartmaurizio : Diciotti, carabinieri al Viminale: notificata a Matteo Salvini apertura indagine per sequestro di persona aggravato… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sequestro di persona aggravato. È il reato contestato dalla procura di Palermo adopo la trasmissione degli atti da parte degli inquirenti di Agrigento per il caso della nave. Sono stati ia notificare al ministro dell’Interno l’avviso della procura che di fatto apre l’sul trattenimento di 137 migranti per cinque giorni a bordo della nave – attraccata nel porto di Catania senza che venisse mai dato il via libera allo sbarco. “Questo ufficio ha richiesto al tribunale di Palermo, collegio speciale per i reati cosiddetti ministeriali, di procedere ad indagini preliminari nei confronti del ministro dell’Interno, senatore, per il reato di sequestro di persona aggravato (artt. 81 e 605, commi 1, 2n. 2 e cod. Pen), commesso nel territorio siciliano fino al 25 agosto 2018, in pregiudizio di numerosi soggetti ...