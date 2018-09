Diciotti | atto d' accusa a Salvini ' Sequestro di persona aggravato'

Diciotti - Carabinieri consegnano a Salvini atto Tribunale ministri : Roma, 7 set., askanews, - I Carabinieri hanno consegnato poco fa un documento al ministro dell'Interno, nonché vicepremier, Matteo Salvini. Lo fanno sapere fonti del Viminale. Si tratterebbe dell'atto ...

Caso Diciotti - fascicolo trasmesso al Tribunale dei ministri. In 50 pagine l'atto d'accusa a Salvini : «Rischio 30 anni ma non mi fermo» : La Procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento...

Migranti : inchiesta Diciotti - in 50 pagine l'atto di accusa a Salvini : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Sono contenute in circa 50 pagina di relazione le accuse al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti per sequestro di persona, sequestro di persona a scopo d

Caso Diciotti - l’atto di accusa contro Matteo Salvini al tribunale dei Ministri : “Ha tenuto i migranti in ostaggio” : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha inviato questa mattina l'atto d'accusa contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini relativo all'inchiesta che lo vede indagato per il blocco dello sbarco della nave Diciotti a Catania. In tutto sono cinque i reati contestati al titolare del Viminale e al suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi.Continua a leggere

Diciotti - l'atto d'accusa contro Salvini trasmesso al tribunale dei ministri. Il pm Patronaggio : "I migranti tenuti in ostaggio sulla nave" : Cinque i reati contestati, anche abuso e omissione d'atti d'ufficio. "Fu sequestro di persona per costringere l'Ue a trattare"

Diciotti - Salvini indagato : si ipotizza anche il reato di ricatto nei confronti dell'UE : 30 agosto 2018 - La Procura di Agrigento sta ipotizzando una nuova e pesante accusa nel procedimento aperto contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, già indagato per reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. In queste ultime ore, però, si sarebbe configurata anche l'ipotesi di aggiungere l'accusa di "sequestro di persona a scopo di coazione", secondo quanto stabilito dall'articolo 289 ter del Codice penale ...