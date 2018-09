: Il Ministro dell'Interno dovrebbe essere il primo custode legalità democratica, invece minaccia magistrati e si van… - serracchiani : Il Ministro dell'Interno dovrebbe essere il primo custode legalità democratica, invece minaccia magistrati e si van… - davidefaraone : 100 giorni di governo 100 incoerenze del #M5S. Ve ne raccontiamo #ognigiornouna. Oggi i #49milioni che la Lega ha r… - ilfoglio_it : Ilva, Tap, vincoli, vaccini, Libia. La svolta di Salvini e Di Maio c’è, le ragioni per esultare, no. @claudiocerasa… -

"Ci vuoleper la magistratura. Premetto che le scelte per la Diciotti sono state condivise ma dire che c'è una magistratura di destra e di sinistra vuol dire riportare il Paese alla Prima Repubblica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di, a In Onda su La7 dopo la reazione diall'avviso di garanzia per la vicenda Diciotti. "Non bisogna scatenare una guerra tra politica e magistratura perché i cittadini non capirebbero", ha aggiunto.(Di venerdì 7 settembre 2018)