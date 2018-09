Deutsche Bank | i cinesi vendono Via dal club delle blue chips Ue

Deutsche Bank - il big cinese Hna (pieno di debiti) è in uscita : Il gigante industriale cinese Hna, primo azionista di Deutsche Bank con una quota del 7,6%, ha deciso di vendere la sua quota nel gruppo bancario tedesco, alle prese con una complessa...

Azioni Deutsche Bank escluse dall'indice Eurostoxx 50 : è un nuovo assist per andare short? : Come dire, la cacciata dall'Eurostoxx 50 è oramai avvenuta ma l'istituto sarà sempre impegnato a perseguire la politica di rafforzamento e risanamento in atto. Apri un conto demo GRATUITO e ...

Deutsche Bank fuori dall'indice Euro Stoxx 50. Via anche Saint Gobain e E.On : Deutsche Bank fuori dall'indice Euro Stoxx 50 , il paniere che comprende le cinquanta società più capitalizzate quotate in UE. Il motivo? Il crollo delle quotazioni del titolo , che è arrivato a ...

Deutsche Bank - capitalizzazione crolla : esce da indice Euro Stoxx 50 : Roma, 4 set., askanews, - Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, uscirà il prossimo 24 settembre dall'indice delle blue chip di borsa Europee, Euro Stoxx 50, a seguito crollo della sua ...

Le stime di Deutsche Bank e Goldman Sachs su Btp e legge di bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato a luglio che il suo obiettivo è quello di non peggiorare la situazione delle finanze pubbliche del paese e possibilmente migliorarla. S econdo ...

Deutsche Bank : fiducia eccessiva preannuncia recessione : Esiste un livello oltre il quale la fiducia dei consumatori, generalmente ritenuta un segnale positivo per l'economia, inizia a diventare 'troppa'? E' il dubbio che si sono posti gli analisti Deutsche Bank , andando a ripercorrere le serie storiche dell'indice di fiducia dei consumatori nel corso degli ...

Ponte Morandi : Deutsche Bank - moratoria di un anno su rate mutui : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - I clienti di Deutsche Bank colpiti dal crollo del Ponte Morandi a Genova avranno a disposizione, oltre alla possibilità di richiedere una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui, una cassetta di sicurezza a titolo gratuito per un anno in uno degli sportelli di Genova

Francoforte : netto calo registrato da Deutsche Bank : Retrocede molto la prima banca tedesca come assets , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,12%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX30 , ...

Effetto Brexit - Deutsche Bank sposta le operazioni sui derivati a Francoforte : MILANO - Deutsche Bank ha reso noto di aver spostato 'una gran parte' delle sue operazioni di compensazione in euro da Londra a Francoforte, in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. ...

Deutsche Bank splende grazie ai dati del 2° trimestre : Grande giornata per Deutsche Bank , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,94% sulla piazza di Francoforte, dopo aver diffuso i dati preliminari del 2° trimestre dell'anno. La banca tedesca ha ...

Campari brinda a Deutsche Bank che alza il prezzo obiettivo : Rialzo marcato per Campari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti grazie ad un revisione al rialzo del prezzo obiettivo per mano di Deutsche Bank. Gli esperti della banca tedesca, ...

La strana morte del miliardario cinese Wang Jian che espanse l'impero Hna fino a Deutsche Bank : Wang Jian stava per mettersi in posa davanti una chiesa su una rupe di Bonnieux nel sudest della Francia, era in quel momento che passa tra