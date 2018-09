Deutsche Bank | Cina in uscita | il titolo perde in borsa

Deutsche Bank - i cinesi vendono Via dal club delle blue chips Ue : Il crollo della capitalizzazione di mercato di Deutsche Bank spinge i cinesi a fare le valigie e a ritirare i propri miliardi. Secondo quanto riporta infatti l'agenzia Bloomberg confermando le indiscrezioni di Dow Jones, il conglomerato industriale cinese Hna, primo azionista della prima banca tedesca con sede a Francoforte, Segui su affaritaliani.it

Deutsche Bank - il big cinese Hna (pieno di debiti) è in uscita : Il gigante industriale cinese Hna, primo azionista di Deutsche Bank con una quota del 7,6%, ha deciso di vendere la sua quota nel gruppo bancario tedesco, alle prese con una complessa...

Azioni Deutsche Bank escluse dall'indice Eurostoxx 50 : è un nuovo assist per andare short? : Come dire, la cacciata dall'Eurostoxx 50 è oramai avvenuta ma l'istituto sarà sempre impegnato a perseguire la politica di rafforzamento e risanamento in atto. Apri un conto demo GRATUITO e ...

Deutsche Bank : verso uscita da indice Euro Stoxx 50 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Deutsche Bank fuori dall'indice Euro Stoxx 50. Via anche Saint Gobain e E.On : Deutsche Bank fuori dall'indice Euro Stoxx 50 , il paniere che comprende le cinquanta società più capitalizzate quotate in UE. Il motivo? Il crollo delle quotazioni del titolo , che è arrivato a ...

Le stime di Deutsche Bank e Goldman Sachs su Btp e legge di bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato a luglio che il suo obiettivo è quello di non peggiorare la situazione delle finanze pubbliche del paese e possibilmente migliorarla. S econdo ...

Deutsche Bank : fiducia eccessiva preannuncia recessione : Esiste un livello oltre il quale la fiducia dei consumatori, generalmente ritenuta un segnale positivo per l'economia, inizia a diventare 'troppa'? E' il dubbio che si sono posti gli analisti Deutsche Bank , andando a ripercorrere le serie storiche dell'indice di fiducia dei consumatori nel corso degli ...

Ponte Morandi : Deutsche Bank - moratoria di un anno su rate mutui : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - I clienti di Deutsche Bank colpiti dal crollo del Ponte Morandi a Genova avranno a disposizione, oltre alla possibilità di richiedere una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui, una cassetta di sicurezza a titolo gratuito per un anno in uno degli sportelli di Genova

Francoforte : netto calo registrato da Deutsche Bank : Retrocede molto la prima banca tedesca come assets , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,12%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX30 , ...

Effetto Brexit - Deutsche Bank sposta le operazioni sui derivati a Francoforte : MILANO - Deutsche Bank ha reso noto di aver spostato 'una gran parte' delle sue operazioni di compensazione in euro da Londra a Francoforte, in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. ...

Deutsche Bank splende grazie ai dati del 2° trimestre : Grande giornata per Deutsche Bank , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,94% sulla piazza di Francoforte, dopo aver diffuso i dati preliminari del 2° trimestre dell'anno. La banca tedesca ha ...

Campari brinda a Deutsche Bank che alza il prezzo obiettivo : Rialzo marcato per Campari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti grazie ad un revisione al rialzo del prezzo obiettivo per mano di Deutsche Bank. Gli esperti della banca tedesca, ...