Ddl ' Spazza corrotti' | le misure

Daspo a vita (ma con riabilitazione dopo 15 anni) e agente sotto copertura : cosa prevede il Ddl "spazzacorrotti" del Governo : Una "riforma strutturale" che mira a "restituire competitività al Paese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, definisce il disegno di legge anticorruzione approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Daspo a vita per condanne sopra i due anni (ma con possibilità di revoca in caso di riabilitazione , solo se passati 12 anni dall'espiazione della pena, più i tre anni al massimo necessari ad ottenerla) e ...

Ddl anticorruzione - Conte “ok in CdM”/ Di Maio : “Spazza Corrotti e daspo a vita per reati sopra 2 anni” : Di Maio, ecco lo Spazza Corrotti: “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 20:00:00 GMT)